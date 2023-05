Faustão explica pausa na carreira após saída da Band: "Hora de dar uma descansada"

A- A+

Fausto Silva dará uma pausa em sua longa carreira como apresentador de TV. Como adiantou o colunista do Globo Lauro Jardim, o paulistano de 73 anos — que acabou de deixar o comando do programa "Faustão na Band", após um ano e meio no ar — quer "dar uma sossegada" a partir de agora. Ele está decidido, pelo menos por enquanto, a não bater ponto em qualquer outra emissora.

"Está na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de (programa) todo dia, todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", afirmou o comunicador que fez carreira na TV Globo ao longo de 32 anos (entre 1989 e 2001), em entrevista ao jornalista Daniel Castro, do portal "Uol".

O apresentador ressalta que vai se afastar da televisão por um período indeterminado. "Vou parar por um bom tempo. Programa diária é desgastante", ele frisa. O anúncio acerca de sua saída do programa "Faustão na Band" foi realizado, para os integrantes de sua equipe, na última quarta-feira (17). A atração segue no ar com Faustão até o fim de maio. A partir de junho, Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador, assumem o programa.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do Globo, Anne Lottermann contou que a intenção era sempre esta: em algum momento, quando se sentisse confortável para isso, Faustão passaria o bastão para ela e João Guilherme. E assim foi feito.



— Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1º (do programa). Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador — ela diz. — A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de "Domingão". É muito intenso. Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele se sentimos diante de uma novidade.

Maior salário da televisão brasileira — especula-se que o apresentador ganhava algo em torno de R$ 5 milhões mensais quando seguiu para a Band — Fausto Silva reforça que a escolha pela pausa foi tomada de maneira tranquila. Sem desentendimentos.

"Foi uma decisão muito serena", disse, em entrevista ao jornalista Daniel Castro." A bola agora continua com o João, com a Anne... Enfim, (vou) abrir espaço para os novos, os jovens", acrescentou ele.

Veja também

MUNDO Filho ilegítimo de Alain Delon é encontrado morto, aos 60 anos, em casa; polícia investiga o caso