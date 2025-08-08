Faustão: o que se sabe sobre o estado de saúde do apresentador, submetido a novo transplante
Ele está internado desde maio no Hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo
Fausto Silva, o Faustão, está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou por uma transplante de fígado na quarta-feira (6). No dia seguinte, o apresentador foi submetido a um retransplante renal. Esse segundo procedimento, diz o boletim médico divulgado na quinta-feira (7), estava planejado há um ano.
Faustão está no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio. Nesse período, ele enfrentou uma infecção bacteriana aguda com sepse. De acordo com o hospital, durante esse tempo o apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização de seu quadro de saúde.
De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (7), os procedimentos foram realizados após o Albert Einstein ser acionado pel Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.
Leia também
• Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal, diz boletim médico
• Faustão é internado em São Paulo por infecção e filho cancela festa que faria nesta quinta-feira (7)
• Faustão está internado em hospital de São Paulo com infecção; entenda
Três transplantes em dois anos
As complicações de saúde de Fausto Silva começaram em 2023. Em agosto daquele ano, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. Seis meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador passou por outro transplante, dessa vez, de rim. Após 53 dias de internação, nos quais ele precisou lidar com a rejeição do corpo ao órgão transplantado e passar por sessões de hemodiálise, Faustão recebeu alta.
De lá pra cá, ele segue fazendo hemodiálise, e tinha voltado a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em dezembro do ano passado, também por conta de uma infecção.
Na quarta-feira (6), o Albert Einstein confirmou que Faustão estava internado. O SBT News, noticiário da emissora em que trabalha o filho de Faustão, João Silva, informou que a internação se deu em decorrência de uma infecção na perna.
A nova internação do pai fez João Silva cancelar uma festa que daria na quinta-feira (7). Com tudo pronto para o evento, o apresentador alegou "motivos pessoais" para o adiamento do evento.
O apresentador, que está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa, o "Faustão na Band", recebeu alta no dia 25 de janeiro.