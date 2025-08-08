A- A+

FAMOSOS Faustão: o que se sabe sobre o estado de saúde do apresentador, submetido a novo transplante Ele está internado desde maio no Hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo

Fausto Silva, o Faustão, está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou por uma transplante de fígado na quarta-feira (6). No dia seguinte, o apresentador foi submetido a um retransplante renal. Esse segundo procedimento, diz o boletim médico divulgado na quinta-feira (7), estava planejado há um ano.

Faustão está no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio. Nesse período, ele enfrentou uma infecção bacteriana aguda com sepse. De acordo com o hospital, durante esse tempo o apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização de seu quadro de saúde.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (7), os procedimentos foram realizados após o Albert Einstein ser acionado pel Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.





Três transplantes em dois anos

As complicações de saúde de Fausto Silva começaram em 2023. Em agosto daquele ano, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. Seis meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador passou por outro transplante, dessa vez, de rim. Após 53 dias de internação, nos quais ele precisou lidar com a rejeição do corpo ao órgão transplantado e passar por sessões de hemodiálise, Faustão recebeu alta.

De lá pra cá, ele segue fazendo hemodiálise, e tinha voltado a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em dezembro do ano passado, também por conta de uma infecção.

Na quarta-feira (6), o Albert Einstein confirmou que Faustão estava internado. O SBT News, noticiário da emissora em que trabalha o filho de Faustão, João Silva, informou que a internação se deu em decorrência de uma infecção na perna.

A nova internação do pai fez João Silva cancelar uma festa que daria na quinta-feira (7). Com tudo pronto para o evento, o apresentador alegou "motivos pessoais" para o adiamento do evento.

O apresentador, que está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa, o "Faustão na Band", recebeu alta no dia 25 de janeiro.

