Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal, diz boletim médico

Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6) combinado a um retransplante renal. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira (7), o segundo procedimento estava planejado há um ano e foi realizado hoje.



Faustão está internado no Albert Einstein desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Segundo o boletim médico, durante esse período ele passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização de seu quadro de saúde.



Faustão enfrentou insuficiência cardíaca em 2023

Em agosto de 2023, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. Seis meses depois, também passou por outro transplante, dessa vez, de rim.









De lá pra cá, ele segue fazendo hemodiálise, e tinha voltado a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em dezembro do ano passado, também por conta de uma infecção. O apresentador, que está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa, o "Faustão na Band", recebeu alta no dia 25 de janeiro.

