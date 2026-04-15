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FAMOSOS Faustão reaparece nas redes sociais ao lado de novo cachorro; veja vídeo Em post de criador da raça Cane Corso, apresentador aparece em pé com nova fêmea

Faustão reapareceu nas redes, num post de um criador de cachorros da raça italiana Cane Corso, publicado na noite de terça-feira. O apresentador, que foi visto pela última vez no aniversário da filha, Lara Silva, no fim de março, numa cadeira de rodas, surgiu em pé, ao lado de dois animais.

"Vim te agradecer em nome de todos os amantes da raça Cane Corso por ter trazido a raça para o Brasil", diz a Faustão o criador Victor Gabriel Marques, ao lado do apresentador nas imagens.

Ao que Fausto responde:

"Valeu a pena, com um cara como você, que cuida com realmente energia e respeita a raça. Isso é que é importante".

Depois, Victor aparece num carro, explicando o contexto do encontro:

"Mais uma entrega especial hoje. Um cliente muito especial. Quando eu havia o primeiro filho para o Fausto Silva, o cara que iniciou tudo, ele começou tudo com a Cane Corso aqui no Brasil, o primeiro a trazer a raça para cá, eu achei que já era o ápice da criação. Mas melhor do que um, dois! Ele gostou tanto do primeiro filhote que agora está pegando uma fêmea. Então, satisfação enorme".

O Cane Corso é um cachorro atlético de porte gigante, originário da Itália, com características de guarda e caça. É descendente do cão de guerra do Império Romano Canis pugnax e só foi reconhecido pela Fédération Cynologique Internationale (FCI) em 1996, com o nome de Cane Corso Italiano.

Segundo o portal Vet, os machos tem altura entre entre 64 e 68 cm e peso de até 50kg. As fêmeas, por sua vez, chegam a 64cm e 45kg.

A raça chegou ao Brasil nos anos 2000 e Faustão foi um dos primeiros criadores.

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