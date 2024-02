A- A+

celebridades Faustão: relembre doença renal crônica que motivou transplante de rim Com perda progressiva da capacidade dos rins de filtrar o sangue, apresentador mantinha rotina de tratamento em hospitais; entenda

O apresentador Fausto Silva foi submetido a um transplante de rim, na última segunda-feira (26), devido a um agravamento de uma doença renal crônica. Nos últimos anos, Faustão lidava com problemas renais — com lesões nos rins e perda progressiva da capacidade dos órgãos de filtrar o sangue. Devido à retenção de líquidos, ele mantinha uma rotina de filtragem em hospitais, para drenar o excesso de líquido no corpo.

Em 2021, o apresentador foi internado, em São Paulo, para tratar uma infecção urinária decorrente da doença crônica. Na ocasião, ele se submeteu um tratamento com o auxílio de um cateter, que foi utilizado para a realização de diálise contínua, procedimento médico que visa a remoção de resíduos e água em excesso no sangue, algo normalmente feito pelos rins.

