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FAMOSOS Faustão repassa período de três anos em hospital e descarta volta à TV após quatro transplantes Em entrevista a Pedro Bial no programa "Conversa com Bial", comunicador detalha recuperação de saúde e cita importância de doadores de órgão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, não planeja uma volta à TV ou qualquer retomada da carreira como comunicador. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial no programa "Conversa Bial", da TV Globo, na noite de terça-feira (15), o paulista de 76 anos ressaltou que, daqui para frente, pretende apenas "curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar principalmente a convivência com a mulher e os filhos".

Depois de passar os últimos três anos em hospitais — e ser submetido a quatro transplantes —, o profissional não quer mais se dedicar a "nada mirabolante", como enfatizou.

No longo bate-papo com Bial — disponibilizado na íntegra no Globoplay —, Faustão relembrou passagens importantes de sua trajetória na televisão, mas sem demonstrar nostalgia. O apresentador, que começou a carreira como repórter e radialista esportivo na adolescência, afirmou que não sente saudade da rotina agitada em estúdios de TV. Ao contrário.

"Sinceramente, não (sinto falta do trabalho). Primeiro, porque passei os últimos três anos mais no hospital do que em casa. Segundo, porque passei a conviver com a minha família, que é extraordinária. Tenho uma mulher que é um absurdo de inteligente, participante. Tudo... E ela conseguiu fazer uma união de dois filhos nossos (João Guilherme, de 22 anos, e Rodrigo, de 18) com a Lara (filha primogênita, de 27 anos, fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares)", comentou.

Ele citou a convivência cada vez mais estreita com os filhos na fase madura. "É o que digo: pai velho tem vantagens e desvantagens. Você imagina: a Lara nasceu quando eu tinha 48 anos, e depois dos 50 anos ainda tive mais dois filhos. A qualidade da relação é diferente. É melhor. Não fui jogar bola com meus filhos, mas aproveito de outras maneiras", detalhou.

Tai chi chuan e musculação

Faustão se dedica, atualmente, a uma rotina diária de cuidados com o corpo, o que inclui aulas de tai chi chuan, treinos de musculação e sessões de fisioterapia. Ele jura que nunca fumou ou bebeu ("Nem licor", diz). Mas admite que "comia errado". "Restaurante era a minha academia. Eu ia todo dia em restaurante", brincou, em entrevista concedida ao lado do cardiologista Fernando Bacal e do cirurgião cardiovascular Fabio Gaiotto, responsáveis por seu tratamento médico e recuperação.

O comunicador considera que os problemas de saúde o ensinaram a ter paciência e resiliência. As complicações de saúde começaram em 2023. Em agosto daquele ano, Faustão foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. Seis meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador passou por outro transplante, dessa vez, de rim. Após longos meses de internação, em agosto de 2025 passou por um transplante de fígado combinado a um retransplante renal.

O apresentador citou a importância de haver doadores de órgãos no país. "A família também tem que estar consciente da vontade do doador. Se você não sabe, cada doador pode doar seis ou sete órgãos. Além de ser uma demonstração de amor à vida, você consegue dar vida para cinco, seis pessoas."

Ao rememorar momentos marcantes na carreira, Fausto reconheceu, com orgulho, que deixou um "legado", traduzido, segundo ele, na quantidade de pessoas que hoje ocupam postos de direção em diferentes programas de TV.

"Não sou arroz de festa, sabe? Não sou chefe de excursão todo dia de manhã. Mas tenho um razoável bom humor. Isso porque acho que o grande segredo da vida é construir um patrimônio. E patrimônio é família ou deixar um legado. Durante os 33 anos que trabalhei na TV Globo, em especial, deixei muitos profissionais que começaram comigo e estão hoje nos principais cargos de direção. Isso é legal. É como participar de uma profissão em que você ajuda a melhorar o trabalho para todo mundo. E não é questão de ser bonzinho. É questão de ser inteligente. Assim fica fica bom para todos", afirmou ele, consumidor voraz de programas esportivos e jornalísticos, além de séries e filmes no streaming.

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