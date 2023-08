A- A+

faustão Faustão se emociona ao falar de família de doador do coração: 'Chance de viver de novo' Apresentador mencionou o nome do homem que fez a doação do órgão e demonstrou gratidão pelo gesto de 'generosidade absurda'

O apresentador Fausto Silva ficou emocionado ao agradecer a família da pessoa que doou o coração que ele recebeu em um transplante. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, Faustão mencionou o nome do homem que fez a doação do órgão e demonstrou gratidão com o gesto de "generosidade absurda". Trata-se de do jogador de futebol de várzea Fabio Cordeiro da Silva, de 35 anos, vítima de um AVC em 28 de agosto.

— Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu estivesse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo — diz Faustão.

O material foi postado no perfil do Instagram "Faustão do meu coração", criado pela mulher dele, Luciana Cardoso, para incentivar a doação de órgãos.

— Agradecer ao Erisson, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva, esses que tenho que agradecer, essas pessoas das mais humildes, que na hora que precisei me deram um coração novo — acrescentou o apresentador.

Agradecimento

Faustão também agradeceu o carinho do público:

— Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim porque fui entubado. Mas já está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada. Nenhuma dor. Estou completamente recuperado.

E acrescentou:

— Para que todo mundo tenha certeza do que é transplante. Para vocês terem ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Dei sorte também nessa fila.

Veja também

AGENDA CULTURAL Fim de semana vai de Flávio Venturini, Sá & Guarabira e 14 Bis a show de Bem Gil e Moreno Veloso