Faustão volta a ser internado 10 dias após receber alta e 24 dias após o transplante; saiba mais

Vinte e quatro dias após o transplante do coração e dez dias depois de receber alta médica, o apresentador Fausto Silva passou mal, nesta quarta-feira (20), e precisou ser encaminhado para o internamento do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi publicada pelo colunista Gabriel Perline, do Portal IG.



Segundo o colunista, o apresentador passou mal em casa e foi levado às pressas para a unidade de saúde onde a cirurgia de transplante cardíaco foi realizada, no fim do mês de agosto. De acordo com o jornalista, ainda não se sabe o motivo da internação, mas amigos próximos já estão avisados da situação.

O apresentador havia recebido alta do Hospital Israelita Albert Einstein no último 10 de setembro. “O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, disse o boletim médico naquele momento. Faustão recebeu seu transplante no domingo (27) após encontrar um doador compatível em apenas uma semana na fila.



O Portal Notícias da TV divulgou que a nova internação se deve a problemas pós-operatórios relacionados à quantidade de potássio no organismo. A reportagem também procurou a assessoria de imprensa do hospital, que afirmou "não ter informações" sobre o assunto.



Recuperação

Com o sucesso da cirurgia de transplante de coração, o apresentador foi liberado para seguir o tratamento em casa. Antes do procedimento, ele estava internado desde 5 de agosto para tratar de um quadro de insuficiência cardíaca. Assim que chegou em casa, Faustão publicou um vídeo na página “Faustão Meu Coração”, voltada ao compartilhamento de informações sobre o transplante de órgãos.



“Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida", disse.

