Fausto Silva está bem, mas segue fazendo hemodiálise quase um mês após transplante de rim, diz novo

O apresentador Fausto Silva está consciente e conversa, mas segue internado e fazendo sessões de hemodiálise, quase um mês após o transplante renal, feito em 26 de fevereiro.

"O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", diz o boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador emitido nesta sexta-feira.

O boletim de Faustão é assinado pela equipe que o acompanha no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, composta por: Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal, Sérgio Ximenes, urologista, Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do hospital.

