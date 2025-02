A- A+

Cinema Favorito ao Oscar, "Anora" reflete fielmente o trabalho sexual; entenda 'Seria como se essa indústria que amo fosse reconhecida de uma forma que nunca foi antes', diz atriz pornô sobre o trabalho do diretor Sean Baker

Um filme sobre trabalho sexual ganhar um Oscar seria algo raro, mas ganhar o respeito da indústria é ainda mais incomum.

Se "Anora", de Sean Baker, triunfar na maior premiação de Hollywood em 2 de março, como muitos preveem, terá alcançado ambas as metas.

"Sean entende o trabalho sexual" disse a atriz pornô e diretora Casey Calvert à AFP enquanto se preparava para gravar uma cena lésbica explícita em um estúdio em Valle de San Fernando.

"Sean é o único cineasta em atividade que tem a habilidade para isso. Ele também é o único que se importa em fazer as coisas direito" acrescenta seu diretor de fotografia, Eli Cross, um veterano de filmes adultos.

O caminho de Baker até o Oscar começou neste vale perto de Los Angeles, apelidado de capital da indústria pornográfica americana.

Lá, filmou "Starlet", uma produção de baixo orçamento sobre uma jovem atriz adulta que faz uma amizade improvável com uma viúva idosa.

O retrato sincero de Baker de uma indústria acostumada a ser difamada e tratada com sensacionalismo por Hollywood lhe rendeu a amizade de profissionais da indústria pornográfica como Calvert, que mais tarde atuou como sua consultora em "Red Rocket" (2021).

Ela será uma das muitas vozes da indústria que apoiarão "Anora" no Oscar, onde o filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz para Mikey Madison, entre outros.

"É tão emocionante que nem consigo pensar" diz Calvert. "Seria como se essa indústria que eu amo fosse reconhecida de uma forma que nunca foi reconhecida antes"

"Marginalizada"

"Anora" conta a história de Ani, uma stripper e acompanhante de Nova York, que embarca em um romance apaixonado com um jovem cliente russo, que ela descobre ser filho de um oligarca.

"Hollywood, historicamente falando, fez muitos filmes sobre prostituição e acompanhantes que não são particularmente positivos" afirma Calvert.

Após a estreia de "Anora", Baker disse à AFP que evitou clichês como "prostituta com coração de ouro".

Para Calvert, os filmes de Baker se destacam porque não são realmente sobre trabalho sexual, mas sobre as lutas, emoções e humanidade de pessoas que ganham a vida com o trabalho sexual.

"Não é sobre o tabu do sexo. É apenas sobre uma comunidade marginalizada de pessoas que ele acha muito interessante e quer explorar" ela diz.

"Longo caminho"

"Anora" ganhou vários prêmios, da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes até prêmios nos sindicatos de diretores, produtores, roteiristas e críticos de Hollywood.

Baker dedica cada vitória às profissionais do sexo, enquanto Madison usou seu discurso de aceitação do BAFTA para prometer ser "uma aliada" da comunidade.

O fato de esses comentários não terem gerado polêmica representa uma mudança radical em Hollywood.

Uma década atrás, pesos pesados da indústria, como Meryl Streep, juntaram-se a uma campanha para se opor à descriminalização do trabalho sexual. Faz parte de um debate mais amplo e antigo sobre a profissão.

Os opositores da descriminalização alertam que gangues criminosas exploram e traficam mulheres vulneráveis.

Os defensores de uma indústria regulamentada dizem que ela protegeria melhor as profissionais do sexo, que têm o direito de fazer o que quiserem com seus corpos.

A pornógrafa Siouxsie Q disse que foi "ótimo" ver um filme que retrata o "trabalho sexual adulto consensual" receber elogios do público.

"Nós realmente percorremos um longo caminho" disse ela à AFP.

Veja também