Fazenda de R$ 60 milhões de Leonardo tem criação de gado, passeio de jetski e até praia artificial

A Fazenda Talismã, de Leonardo, costuma reunir muitas pessoas em comemorações e festas familiares. Registros do local são frequentemente compartilhados por Poliana Rocha, mulher do sertanejo, pelos filhos do cantor e também por Virginia Fonseca, casada com Zé Felipe. As imagens chamam atenção nas redes sociais e revelam detalhes da propriedade, avaliada em cerca de R$ 60 milhões, que tem espaços que deixam os internautas de queixo caído.

Localizada em Jussara, a cerca de 220km de Goiânia, em Goiás, a fazenda, comprada há mais de 20 anos, tem cerca de mil hectares e por lá estão criações de gado e de cavalo. Batizada com o nome de sua produtora musical e de um dos maiores sucessos da dupla com Leandro, seu irmão (morto em 1998), a propriedade tem uma vasta estrutura de lazer, mas a principal atividade ali é a pecuária bovina, com mais de 5 mil cabeças de gados para recria, engorda e vendas em leilões.





O sertanejo costuma reunir a família e amigos no espaço, que tem quadras de vôlei e um lago que circunda a casa principal da família, onde é possível, inclusive, andar de jet-ski. Na beira do lago, há piscina, quiosque e deque que dá acesso aos quartos da casa, todos numerados, com vista para o lago. A casa principal tem uma cozinha aberta, com direito à área para churrasco. Não falta também espaço para jogos, com mesa de sinuca.

Detalhe da piscina e lago da Talismã Foto: Reprodução YouTube

A casa principal da fazenda Talismã Foto: Reprodução YouTube

Virgínia Fonseca e Poliana Rocha surpreenderam por semelhança em foto Foto: Reprodução Instagram

Leonardo com os filhos na comemoração dos 60 anos Foto: Reprodução Instagram

Nas áreas de lazer da fazenda, Poliana costuma mostrar aos seus seguidores momentos com os netos. Foi assim no último domingo (25), quando ela registrou a diversão das crianças — Maria Flor, Maria Alice e Zé Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia — na praia artificial da propriedade, à beira do lago.

É lá que Leonardo costuma promover diversas de suas festas, com sua família e muitos amigos. A localidade também é palco de comemorações como as que Virginia Fonseca costuma promover. A influencer realizou o chá revelação do terceiro filho do casal, Zé Leonardo, na fazenda em uma transmissão que chegou a reunir 1,4 milhão de pessoas simultaneamente, no ano passado.

O cantor também fez questão de construir uma capela para orações privadas da família. Todos os espaços já foram devidamente mostrado num vídeo do canal de Virgínia no YouTube.

