famosos Términos após festa na fazenda Talismã, do cantor Leonardo, fazem web acreditar em "maldição" Só neste mês, João Guilherme e Bruna Marquezine terminaram, Virginia Fonseca e Zé Felipe viveram crise no casamento, e Hariany Almeida se separou de Matheus Vargas

Pelo que tudo indica, o talismã — objeto que dá nome à fazenda do cantor Leonardo — perdeu seu efeito. Pelo menos é o que sugerem as notícias sobre a vida pessoal de quem passou por lá nos últimos dias.

Depois da festa de aniversário de João Guilherme na propriedade, em Jussara, no interior de Goiás, vieram uma série de crises e términos.

O próprio João e Bruna Marquezine se separaram, Virginia Fonseca e Zé Felipe enfrentaram turbulências no casamento (chegando a uma breve separação) e Hariany Almeida terminou com Matheus Vargas, outro filho do sertanejo.

Publicações no X dão conta que a tal “maldição” atingiu a Fazenda Talismã logo depois da festa de aniversário de João Guilherme.

Na ocasião, no dia 1° deste mês, ele ainda era namorado de Bruna Marquezine, mas internautas perceberam que a atriz ficou muito contida na celebração. Publicamente, eles terminaram no dia 18, semana passada, pedindo aos fãs por “privacidade” neste momento.

“A decisão (de João e Bruna) foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”, dizia uma nota enviada à imprensa na ocasião.

No último domingo (23), foi anunciado que Hariany Almeida e Matheus Vargas também estavam dando um ponto final no relacionamento.

O motivo, segundo o que se viu na sequência, foi um vídeo em que o cantor aparece com outras mulheres em um momento íntimo. No caso, uma delas faz uma cena erótica com o pé do cantor, que sorri.

“Tinha é que mudar o nome dessa fazenda de Talismã pra ‘Urucubaca’, está parecendo um efeito dominó. Que fase dos ‘Leonardos’”, comentou um internauta.

Outro ainda questionou: “O que tinha na água da Fazenda Talismã?”. Um terceiro ainda afirmou que “o encontro na Fazenda Talismã abalou a estrutura da família” e que “a bruxa está solta” na propriedade.

Um outro “abalo” foi a crise no casamento de Virginia e Zé Felipe, que têm três filhos, Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo.

“A gente se separou, ficamos uns seis dias afastados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados”, disse Zé em uma publicação no Instagram. “Com pouca resenha e sem olhar na cara um do outro também. Eu estava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos”, acrescentou ele.

Agora, internautas levantam até uma suspeita: “Se eu for para a Fazenda Talismã será que tenho o efeito reverso e arrumo um namorado?”, brincou uma pessoa interessada.

Conheça a FazendaTalismã

Localizada em Jussara, a cerca de 220km de Goiânia, em Goiás, a fazenda, comprada há mais de 20 anos, tem cerca de mil hectares e por lá estão criações de gado e cavalo.

Batizada com o nome de sua produtora musical e de um dos maiores sucessos da dupla com Leandro, seu irmão (morto em 1998), a propriedade tem uma vasta estrutura de lazer, mas a principal atividade ali é a pecuária bovina, com mais de 5 mil cabeça de gados para recria, engorda e vendas em leilões.

O sertanejo costuma reunir a família e amigos no espaço, que tem quadras de vôlei e um lago que circunda a casa principal da família, onde é possível, inclusive, andar de jet-ski.

Na beira do lago, há piscina, quiosque e deque que dá acesso aos quartos da casa, todos numerados, com vista para o lago.

A casa principal tem uma cozinha aberta, com direito a área para churrasco. Não falta também espaço para jogos, com mesa de sinuca.

Foi lá que Leonardo comemorou seu aniversário de 60 anos, em julho.

Nos stories da nora, a influenciadora Virgínia Fonseca, era possível ver a esposa do cantor, Poliana Rocha, e os filhos (Zé Felipe, marido de Virgínia; João Guilherme; Pedro Leonardo; Jéssica Beatriz; Matheus; e Monyque Isabella) e netos dele nas dependências da propriedade.

O cantor também fez questão de construir uma capela para orações privadas da família. Todos os espaços já foram devidamente mostrado num vídeo do canal de Virgínia no YouTube.





