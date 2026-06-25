A- A+

FÉRIAS Fazendinha do Plaza completa 25 anos em edição especial com o Mundo Bita Atração de férias reúne brincadeiras e apresentações para crianças, a partir deste sábado (27)

A Fazendinha do Plaza, tradicional atração de férias do Recife, completa 25 anos de existência. A nova edição abre ao público neste sábado (27) e segue até 2 de agosto, com diversas atividades para as crianças.

Pelo terceiro ano, a Fazendinha do Plaza é realizada em parceria com o Mundo Bita. Uma novidade é a Casa do Bita, que conta com teatrinho de fantoches ao vivo, apresentando aventuras estreladas pelos personagens da animação pernambucana.

Outra inovação deste ano é a Fazendinha Baby, espaço voltado especialmente para os bebês de até 1 ano e 11 meses. Para as crianças maiores, estão garantidas brincadeiras como tirolesa, oficina de slime e piscina de bolinhas.



O evento arrecada alimentos não perecíveis por meio da entrada social. As doações serão destinadas à Apae Recife, instituição sem fins lucrativos que atua há mais de 60 anos prestando assistência gratuita a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Serviço:

Fazendinha do Plaza - Edição de 25 anos

Quando: deste sábado (27) até 2 de agosto; das 14h às 20h (com alteração nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo)

Onde: Plaza Shopping - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Ingressos por R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada e social)

Informações: @plazacasaforte



Veja também