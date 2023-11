A- A+

Cultura Popular Fé e tradição: Recife sedia 36º Encontro das Baianas do Samba, nesta sexta (24) A programação, realizada gratuitamente, será apresentada na sede da Escola Gigantes do Samba, na Bomba do Hemetério, a partir das 20h

Integrando as celebrações pela Semana da Consciência Negra, o 36º Encontro das Baianas do Samba será promovido na Escola Gigantes do Samba, no bairro da Bomba do Hemetério, nesta sexta-feira (24), a partir das 20h, com entrada franca.



O evento, dedicado à fé e tradição, é promovido pela Escola Gigantes do Samba, e visa celebrar às mulheres negras e periféricas, que, historicamente, têm atuado, em meio a todos os desafios da vida e da cultura, na preservação, salvaguarda, memória, registro e difusão do samba de terreiro, samba partido-alto e o samba-enredo - gênero musical que anima a folia momesca recifense, e que também é patrimônio cultural brasileiro.

Fotos: Bruno Campos/PCR

Celebração de fé e cultura

Acompanhadas pela bateria da escola, as Baianas vão fazer um culto à ancestralidade, com saudações ao orixás, através do banho de cheiro. Além disso, elas serão responsáveis por preparar um verdadeiro banquete, recheado de muita comida e bebidas típicas dos orixás, e que serão partilhadas para o público.

Trajando turbantes, panos e colares, forte elemento de identificação característica dos ritos do candomblé, as baianas vão dançar ao som da da bateria. O encontro também vai receber apresentação cultural especial do Afoxé Aféfé Lagbará - Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Recife; e do Maracatu Nação Encanto da Alegria.

“Este é um momento de muita alegria e realização. Aqui, queremos destacar a força e a luta feminina dentro da cultura, mas, sobretudo, da nossa preservação da fé, tradição e ancestralidade” explica a presidente da Escola Gigante do Samba, Marize Feliz. “Em um País marcado por tanta violência contra todas nós, mulheres, negras e periféricas, e inviabilizadas de celebrar nossa religião, ter um encontro como esse, só nos enche de esperança, paz, amor e muita união” finaliza.

Culminância das oficinas com jovens

Dentro da agenda dos Encontro das Baianas, será realizado o encerramento das oficinas de fotografias e percussão. A capacitação, que teve como público-alvo 40 adolescentes e jovens, da zona norte da capital pernambucana, área de atuação da instituição, é uma iniciativa que teve o incentivo da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC). Na ocasião, os participantes receberão, em mãos, os certificados.



Serviço: O quê: Fé e tradição: Recife sedia 36º Encontro das Baianas do Samba

Quando: Sexta-feira, 24 de novembro, a partir das 20h

Onde: Rua das Crianças, 63 - Bomba do Hemetério- Recife

Acesso gratuito





