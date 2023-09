A- A+

FAMOSOS Fe Paes Leme, Giovana Ewbank, Bruno Gagliasso e Enzo Celulari curtem viagem a bordo de iate Turma de famosos está em Ibiza, no Mar Mediterrâneo

Após rumores de que estavam rompidas, Fernanda Paes Leme e Giovana Ewbank, sócias no podcast "Quem pode, pod", apareceram juntas em registros nas redes sociais durante uma viagem de férias na Espanha. As atrizes e apresentadoras estão curtindo Ibiza, ilha espanhola localizada no Mar Mediterrâneo.

Junto com as duas estão seus respectivos parceiros, Victor Sampaio e Bruno Gagliasso, e outros amigos, como modelo e influenciador Enzo Celulari e a atriz Gisele Batista.

No Instagram, Ewbank postou uma foto ao lado de Paes Leme e escreveu na legenda: "Quem pode, pod... Viajar e curtir momentos especiais com os nossos. A gente tem a gente". Em 30 minutos, o post já havia acumulado mais de 500 comentários. "Vocês enganaram a gente direitinho", escreveu o ator Julio Rocha. "E ainda teve boatos que você estava na pior", brincou uma seguidora.

Nos stories da turma, é possível ver um pouco do passeio, como o espaçoso iate que tem servido os amigos e os restaurantes que eles tem apreciado durante a viagem.

Veja alguns registros:

