FAMOSOS Tays Reis diz que filha foi diagnosticada com febre aftosa e desabafa: "Nunca vi isso na minha vida" Segundo a cantora, Pietra, de quase três anos, apresenta feridas na boca e bolhas nas mãos e nos pés

Tays Reis revelou, nesta terça-feira (1º), nas redes sociais, que sua filha foi diagnosticada com febre aftosa. Pietra, de quase três anos, é fruto do relacionamento da cantora com Biel.

“Eu nunca vi isso na minha vida”, disse Tays Reis, que aproveitou para alertar mãe e pais sobre cuidados com as crianças. “Tenham cuidado com os filhos de vocês, porque é surreal”, afirmou.

De acordo com a cantora, Pietra apresentou feridas na boca e bolhas nas mãos e nos pés. A escola da menina teria alertado, dias atrás, sobre casos da Síndrome Mão-Pé-Boca, infecção viral comum em crianças pequenas e com sintomas parecidos com os da criança.

Finalizando o desabafo, Tays afirmou que pretende levar a filha mais uma vez ao pediatra. Horas depois, ela publicou um vídeo em que a criança aparece fazendo um tratamento para aliviar as dores.

