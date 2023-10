Feijoada do Seu Carva retorna em mais uma edição de sucesso comandada por Dilsinho e SPC 

A- A+

A edição 2023 da tradicional Feijoada do Seu Carva, que já virou festa oficial do calendário pernambucano, animou quem escolheu curtir muito samba e pagode no sábado (28), na Cachaçaria Carvalheira. Com o start às 14h, o evento já armou a Roda de Samba Inovação no meio da galera, para esquentar a pista, enquanto o buffet La Cousine era responsável por esquentar as panelas e matar a fome da galera com a estrela da festa: a feijoada.

Os pernambucanos da Só Na Marosidade foram os responsáveis por iniciar os trabalhos no palco. Hits que marcaram gerações e músicas do momento integraram o line up da banda. Era por volta das 17h quando uma das atrações mais aguardadas chegou para resgatar o melhor do samba. Os meninos do Só Pra Contrariar, famoso grupo que coleciona sucessos desde 1993, fizeram questão de trazer Essa Tal Liberdade, Que Se Chama Amor, Depois do Prazer e tantas outras canções que ganharam ainda mais força na voz da galera.

“É sempre uma alegria poder voltar a essa terra que sempre nos recebeu tão bem. Preparamos para Feijoada do Seu Carva um show que passeia por toda nossa história”, contou o vocalista Fernando Pires.

Mas uma parte do público veio mesmo para conferir de pertinho a estreia do Dilsinho em um evento da Carvalheira. O pagode romântico que conquistou o Brasil, com Péssimo Negócio Coração, Duas e Diferentão, aportou na Cachaçaria Carvalheira. O artista falou sobre a emoção em estar na Feijoada do Seu Carva e comemorou sua presença no Carvalheira na Ladeira 2024.

“Eu tô muito feliz por estrear aqui na Carvalheira e já sabendo que estaremos juntos novamente no Carnaval. Para mim é muito importante levar o samba e pagode em eventos como o Carvalheira na Ladeira, um evento que é conhecido no Brasil todo e reúne tantos artistas incríveis”, afirmou Dilson.

Mari Di Ioro e Samba das Antigas foram os responsáveis por manter a energia lá para cima nas últimas horas do evento e levar alegria ao público, que garantiu, por mais um ano, o sold out do agito.

Feriado em Maraca



Neste feriado do dia 2 de novembro, a Carvalheira comanda, na Praia de Maracaípe, a tradicional Bikini Memories, que chega com dois dias de muita festa. Na quinta (2), a Bikini apresenta o melhor da música eletrônica com Vintage Culture, Doozie e Jackson. Já no sábado (4), é a vez de Léo Santana, Felipe Amorim, Locos, Rafa In Samba e Alê Salles mostrarem todo o seu Borogodó. Os ingressos estão disponíveis na Sympla.

