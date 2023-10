A- A+

Cultura Feira Bon Bini ocupa o Parque Santana, neste fim de semana com oficina, intervenções e música Além de estandes com mais de 40 marcas locais relacionadas à moda, arte, design e gastronomia, o público poderá participar de oficinas, acompanhar intervenções artísticas e curtir música ao vivo. A entrada é gratuita

Marcado para os dias este sábado (21) e domingo (22), no Parque Santana, das 10h às 19h, a Feira Bon Bini tem sido um evento de destaque no cenário econômico e cultural da cidade, proporcionando uma plataforma para empreendedores criativos e marcas locais desde 2017. A programação diversificada da Feira Bon Bini cativa o público com uma variedade de atividades. Além de estandes com mais de 40 marcas locais relacionadas à moda, arte, design e gastronomia, o público poderá participar de oficinas, acompanhar intervenções artísticas e curtir música ao vivo. A entrada é gratuita.

Bianka Lopes e Rara de Biase, dupla por trás do sucesso deste evento, têm sido os motores que impulsionam essa celebração da criatividade. Cada dia do evento se transforma em uma celebração da criatividade, da arte e do empreendedorismo local, tornando a Feira Bon Bini uma experiência cultural única e imperdível.



Com mais de 20 edições realizadas em diferentes locais de Recife, a Feira Bon Bini conquistou um lugar especial nos corações dos moradores e visitantes da região. O evento destaca a produção artesanal e autoral local, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir produtos únicos e exclusivos.

Uma das chaves para o sucesso contínuo da Feira Bon Bini tem sido suas parcerias estratégicas com instituições renomadas, incluindo a Prefeitura do Recife, a famosa marca de sandálias Melissa, a rede Barchef e o Festival Wehoo. Essas colaborações destacam a importância do evento no cenário cultural e comercial da cidade.



Se você procura uma maneira de celebrar a criatividade, apoiar empreendedores locais e mergulhar na riqueza cultural de Recife, a Feira Bon Bini é o lugar para estar. A dupla Bianka e Rara continua fazendo acontecer, e a cada edição, a Feira Bon Bini só fica melhor. Não perca a oportunidade de participar deste evento marcante e inspirador.



SERVIÇO

Data: sábado e domingo l 21 e 22 de outubro

Local: Parque Santana

Horário: das 10h às 19h

Entrada gratuita

Veja também

REALITY Rachel Sheherazade é expulsa da Fazenda por agressão; entenda