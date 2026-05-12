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ARTE GRÁFICA Feira Cria + Mostra Feitiço promovem encontro dedicado à produção gráfica independente no Recife Evento gratuito no Muafro reúne artistas, editoras e profissionais criativos em programação com exposições, oficinas e debates sobre publicações autorais

O Bairro do Recife recebe, neste sábado (17), uma programação voltada ao universo da arte impressa e das publicações independentes.

Pela primeira vez, a Feira Cria e a Mostra Feitiço realizam uma edição conjunta, reunindo atividades gratuitas no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, o Muafro, com foco na circulação de trabalhos autorais e no fortalecimento da cadeia criativa ligada ao design, à ilustração e à produção editorial.

A agenda inclui feira de impressos, oficinas, rodas de conversa e apresentações de projetos gráficos desenvolvidos por artistas e editoras independentes.

A proposta é estimular o intercâmbio entre profissionais do setor, estudantes e público interessado em produção visual contemporânea.

Ao todo, cerca de 30 expositores integram a programação, apresentando trabalhos relacionados a editoras independentes, quadrinhos, gravura, xilogravura, fotografia, ilustração e tatuagem. A feira reúne representantes de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e São Paulo.

Entre as ações previstas, está uma oficina de colagem conduzida por Andy, criador do perfil @gritoeuxistencial, marcada para as 13h30.

Feira Cria

A iniciativa nasceu da colaboração entre Marina Brazil e Gabriela L’Amour, amigas de longa data que decidiram unir trajetórias profissionais em torno de uma edição voltada à criação independente.

Fundada em 2017, a Feira Cria já contabiliza 21 edições em cidades como Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e São Paulo (SP), além de reunir mais de 500 artistas ao longo de sua trajetória.

O projeto surgiu com o objetivo de ampliar a visibilidade da produção gráfica nordestina e consolidou-se como espaço de circulação para artistas e editoras do segmento.

“A cena editorial do Nordeste é extremamente potente e valente. Ao longo dos anos da Feira Cria, vimos artistas nordestinos conquistarem reconhecimento muito além da nossa região, mostrando a força e a autenticidade dessa produção. Ainda assim, espaços voltados à arte impressa e às publicações independentes seguem sendo fundamentais. É um nicho de enorme talento, que precisa de circulação, continuidade e incentivo para crescer de forma sustentável”, afirma Marina.

Mostra Feitiço

Criada em 2022 durante a pandemia, a Mostra Feitiço teve sua primeira edição em formato online, com apoio da Lei Aldir Blanc, priorizando debates sobre trabalho criativo e a presença de mulheres no setor editorial.

Agora, o projeto passa a ocupar também o espaço presencial, ampliando as discussões sobre práticas gráficas, processos criativos e produção cultural contemporânea.

“A Mostra Feitiço agora ganha cor, barulho e contato físico no formato presencial. É emocionante ver uma ideia que surgiu na pandemia, com a intenção de divulgar o trabalho de mulheres, ganhando forma e ampliando um debate iniciado em 2022. Em meio a tantas telas e excesso de informação, percebo que as pessoas também estão buscando experiências offline e mais sensíveis. A publicação independente é um espaço de muita experimentação, tanto na materialidade quanto nas técnicas de impressão, permitindo maior liberdade criativa. Um dos objetivos da Mostra Feitiço é justamente dar visibilidade a quem produz esses trabalhos e fomentar discussões sobre”, destaca Gabriela.

Formação

A programação dedicada à formação e ao debate terá coordenação da pesquisadora e designer Gabriela Araújo, doutora em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Com trajetória reconhecida em premiações como o Brasil Design Award e o Prêmio Clap, além de indicação ao Prêmio Jabuti, ela será responsável pela mediação das conversas promovidas ao longo do evento.

Durante a tarde, o público poderá acompanhar três encontros temáticos voltados às múltiplas camadas do mercado editorial independente.

As discussões irão abordar desde o papel da ilustração na produção contemporânea até os desafios enfrentados por profissionais da área criativa, incluindo relatos de experiências envolvendo publicações artesanais, coletivos universitários, pequenas editoras e processos gráficos alternativos.

Para organizar os debates, a curadoria estruturou a programação em três núcleos conceituais – Celeste, Constelação e Galáxia –, proposta que utiliza referências ao universo astronômico para conectar trajetórias artísticas, modos de criação e estratégias de circulação de obras autorais.

A edição 2026 traz três rodas de conversa temáticas mediadas por Gabriela Araújo, Doutora em Design pela UFPE e pesquisadora renomada em design editorial, que recebeu prêmios como Brasil Design Award e Prêmio Clap, além de ser finalista do Prêmio Jabuti.

Cada mesa conta com profissionais e criadores que movem o setor, gerando reflexão sobre produção, mercado e as tensões entre criação autoral e viabilidade profissional:

Eixo Celeste (15h - 15h45): O papel dos ilustradores no campo editorial: um trabalho multidisciplinar

Eixo Constelação (16h - 16h45): Design e Trabalho: tensionamentos entre o que se cria e o que se vive

Eixo Galáxia (17h - 17h45): Livro de artista, editoras, coletivos estudantis e gráficas: do processo à página

Com entrada livre, o evento terá inscrições disponibilizadas nas redes sociais da Mostra Feitiço. Os participantes cadastrados nas atividades formativas também receberão certificado.

A realização da edição de 2026 conta com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), além do apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO

Festival Feira Cria + Mostra Feitiço

Quando: Sábado (17), a partir das 13h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita

Informações e inscrições: @feiracria / @mostrafeitico

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