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ARTES VISUAIS Feira de Caruaru inspira Hugo Sá na primeira exposição individual do artista Em "Bicho Feira", pinturas e esculturas transformam personagens e paisagens do Agreste pernambucano em arte contemporânea

O artista pernambucano Hugo Sá inaugura nesta quinta-feira (23), às 18h, sua primeira exposição individual. Aberta à visitação na Número Galeria, em Boa Viagem, “Bicho Feira” reúne pinturas e esculturas inspiradas na Feira de Caruaru.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, a feira desperta lembranças afetivas no artista caruaruense. Quando criança, ele atravessava diariamente o espaço no caminho entre casa e escola, construindo boa parte do seu imaginário entre barracas, comerciantes, feirantes, animais, frutas, sons e personagens populares.

Hugo Sá reinventa essas memórias, convertendo-as em formas, cores e volumes que transitam entre o figurativo e o abstrato. Figuras presentes na vida do interior, como animais, paisagens e manifestações culturais, aparecem ora reconhecíveis, ora sugeridas por composições geométricas.



Para Paula Borghi, que assina a curadoria da mostra, aponta que o pernambucano estabelece um diálogo com importantes nomes da História da Arte, como Alfredo Volpi, ao mesmo tempo em que preserva as marcas da cultura popular nordestina.



Exposição "Bicho Feira", de Hugo Sá, reúne pinturas e esculturas. Fotos: Número Galeria/Divulgação

Exposição "Bicho Feira", de Hugo Sá, reúne pinturas e esculturas. Fotos: Número Galeria/Divulgação

Exposição "Bicho Feira", de Hugo Sá, reúne pinturas e esculturas. Fotos: Número Galeria/Divulgação

Integrante do movimento cultural Boi Tira Teima, Hugo Sá teve a oportunidade de conviver com mestres do barro do Alto do Moura, como Mestre Galdino. Por isso, sua produção explora diferentes linguagens e materiais, mas mantém viva uma forte ligação com a identidade visual construída no Agreste de Pernambuco.

Serviço:

Exposição “Bicho Feira”, de Hugo Sá

Quando: abertura nesta quinta-feira (23), às 18h

Visitação: até 4 de setembro; de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Onde: Número Galeria - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Informações: @numerogaleria



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