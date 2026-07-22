Feira de Caruaru inspira Hugo Sá na primeira exposição individual do artista
Em "Bicho Feira", pinturas e esculturas transformam personagens e paisagens do Agreste pernambucano em arte contemporânea
O artista pernambucano Hugo Sá inaugura nesta quinta-feira (23), às 18h, sua primeira exposição individual. Aberta à visitação na Número Galeria, em Boa Viagem, “Bicho Feira” reúne pinturas e esculturas inspiradas na Feira de Caruaru.
Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, a feira desperta lembranças afetivas no artista caruaruense. Quando criança, ele atravessava diariamente o espaço no caminho entre casa e escola, construindo boa parte do seu imaginário entre barracas, comerciantes, feirantes, animais, frutas, sons e personagens populares.
Hugo Sá reinventa essas memórias, convertendo-as em formas, cores e volumes que transitam entre o figurativo e o abstrato. Figuras presentes na vida do interior, como animais, paisagens e manifestações culturais, aparecem ora reconhecíveis, ora sugeridas por composições geométricas.
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Para Paula Borghi, que assina a curadoria da mostra, aponta que o pernambucano estabelece um diálogo com importantes nomes da História da Arte, como Alfredo Volpi, ao mesmo tempo em que preserva as marcas da cultura popular nordestina.
- Exposição "Bicho Feira", de Hugo Sá, reúne pinturas e esculturas. Fotos: Número Galeria/Divulgação
- Exposição "Bicho Feira", de Hugo Sá, reúne pinturas e esculturas. Fotos: Número Galeria/Divulgação
- Exposição "Bicho Feira", de Hugo Sá, reúne pinturas e esculturas. Fotos: Número Galeria/Divulgação
Integrante do movimento cultural Boi Tira Teima, Hugo Sá teve a oportunidade de conviver com mestres do barro do Alto do Moura, como Mestre Galdino. Por isso, sua produção explora diferentes linguagens e materiais, mas mantém viva uma forte ligação com a identidade visual construída no Agreste de Pernambuco.
Serviço:
Exposição “Bicho Feira”, de Hugo Sá
Quando: abertura nesta quinta-feira (23), às 18h
Visitação: até 4 de setembro; de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h
Onde: Número Galeria - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem, Recife
Entrada gratuita
Informações: @numerogaleria