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LANÇAMENTO

"A Feira de Caruaru", de Onildo Almeida, será celebrada em livro de José Teles

"A Feira de Caruaru de Onildo Almeida - 70 Anos" será lançado no próximo dia 30 de maio, na Serra Negra, em Bezerros

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Livro ganha lançamento no próximo dia 30 de maioLivro ganha lançamento no próximo dia 30 de maio - Foto: Divulgação

A feira de tudo que 'ai' no mundo, a que faz gosto a gente ver, a que tem massa de mandioca, ovo cru, queijo, caju, carneiro, porco e mé de uruçu, concebida em música há 70 anos por Onildo Almeida, 97, e levada ao mundo pelo Rei do Baião Luiz Gonzaga, ganha um novo capítulo com o livro “A Feira de Caruaru de Onildo Almeida - 70 Anos”, em escritos do jornalista José Teles.

Com lançamento marcado para o próximo dia 30 de maio na Bodega do Véio, na Serra Negra, em Bezerros, Agreste pernambucano, o livro, da editora Bagaço, conta a história da canção e revisita personalidades que integram a história de Caruaru e que tiverem conexão com a feira cantada (e contada) por Onildo nos idos anos de 1950.

 

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A obra traz, ainda, traduções de expressões da música e a letra original escrita por Onildo Almeida, que estampa a capa do livro sobre a feira que é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Na ocasião do lançamento, marcado para as 15h e com acesso gratuito, haverá também uma tarde de autógrafos com o autor e um pocket show de Onildo que canta junto a um trio de sanfoneiros.

“A Feira de Caruaru de Onildo Almeida representa a cultura pernambucana e simboliza Caruaru e sua gente como nenhuma outra. E temos a sorte de ter um Onildo Almeida com quase um século de vida cantando e encantando com a Feira de Caruaru há 70 anos.

Um momento histórico que merece ser bastante celebrado”, conta Kira Aderne, produtora e idealizadora das comemorações de 70 anos de "A Feira de Caruaru".

SERVIÇO
Lançamento do livro “A Feira de Caruaru de Onildo Almeida - 70 Anos”,  do jornalista José Teles
Quando: Sábado, 30 de maio, às 15h
Onde: Bodega do Véio (Serra Negra, Bezerros)
Acesso gratuito
Informações: 

 

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