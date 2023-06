Feira de Casamento Até Que Enfim chega a sua 7ª edição; saiba mais

A- A+

Feira de Casamento Até Que Enfim tem a sua 7ª edição confirmada entre os dias 7 e 9 de julho e acontece no Terraço de Eventos do Shopping Recife. O festival promete reunir cerca de 40 fornecedores para a fests do “eu aceito” e será comandado pela influenciadora e produtora de eventos Nina Lacerda e o cerimonialista Roger Mansur.

“A feira já tem o seu lugar garantido no calendário de eventos da nossa cidade. É um espaço para viabilizar negócios. Apesar de ser a realização de um sonho, durante esses três dias conseguimos otimizar a vida de muitos noivos, resolvendo questões importantes para a concretização da festa. Eu digo que é a realização do casamento da vida real”, explica Nina.

De acordo com os organizadores da feria "bodas de lã", os formatos das festas já vinham passando por um processo de transformação e com o pós-pandemia e as possibilidades se tornaram as mais variadas possíveis.

“Hoje, podemos dizer que a grande tendência seguida pelos noivos é a da customização. Não existe mais padronização nem formato específico. Cada casal faz a sua celebração da forma que sonha, deseja ou é possível. O mercado está preparado para todas as possibilidades, entregando produtos e serviços de acordo com o que o cliente deseja”, afirma Roger.

