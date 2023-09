A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Feira de livros e contação de histórias celebra os pequenos no Shopping ETC Programação voltada para o Dia das Crianças acontece neste sábado (30) e no primeiro final de semana de outubro

Do fundo do mar, virão algumas curiosidades narradas de forma lúdica pela contadora de histórias Andresa Marinho. Tem também uma nova versão da Pequena Sereia em espetáculo que faz uma releitura das aventuras de Ariel e de seus amigos. Troca de livros e truques de mágica são outras atividades programadas para os pequenos, no Shopping ETC, todas voltadas para iniciar as celebrações do Dia das Crianças - comemorado em 12 de outubro.



Localizado no bairro dos Aflitos, Zona Norte da cidade, o mall promove as atividades, todas gratuitas, neste sábado (30). Quem quiser participar pode realizar a inscrição no endereço www.shoppingetc.com.br/eventos.



A contação de histórias com Andresa Marinho começa a partir das 14h e em seguida, às 16h, acontece "O Espetáculo da Pequena Sereia".



Feira de Livros

A programação segue no primeiro sábado de outubro, dia 7, com a edição da "Troca Troca de Livros". Pensada com o intuito de incentivar a leitura, a feira acontece em estande montado no piso principal do shopping.









Vale ressaltar que livros didáticos, acadêmicos, assim como de poesia e em outros idiomas, ou que tenham sido distribuídos gratuitamente, não podem ser trocados na feira.



Também não é permitida a reserva de livros, assim como a venda de títulos.



"Histórias do Mar", com Henrique Pontes

Também no sábado, às 14h, é a vez do cantor e contador de histórias para crianças, Henrique Pontes - o Ponttinho - seguir com "Histórias do Mar".



Além da contação de histórias, ele também vai levar para o espaço cantigas e brincadeiras.

Serviço

Contação de Histórias e outras histórias para os pequenos



Quando: Sábado, 30 de setembro e 7 de outubro

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Informações: (81) 3243-8526

Acesso gratuito

O mágico, Rodrigo Lima, faz show para todas as idades, envolvendo três elementos essenciais: magia, arte e sorrisos. Sua apresentação oferece ao público uma experiência envolvente, combinando graciosidade e humor de forma verdadeiramente única. Um dos momentos mais destacados do espetáculo é sua incrível habilidade de ventriloquia, onde Rodrigo manipula com destreza os movimentos dos lábios para criar a ilusão de que o próprio boneco está falando.

Veja também

INFLUENCER DIGITAL Forbes anuncia lista com os maiores influencers do mundo; confira a relação