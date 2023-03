A- A+

Literatura Feira de Troca de Livros acontece no Recife neste sábado (11); confira informações Ação sem fins lucrativos acontece no Shopping ETC, na Zona Norte da capital pernambucana

Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, possibilitando que pessoas compartilhem histórias através da troca de livros usados, o Recife recebe a feira "Troca Troca de Livros" neste sábado (11). A ação acontece no Shopping ETC, no bairro dos Aflitos, e tem entrada gratuita.

A troca dos livros pode ser feita no horário das 10h às 17h, no stand montado no piso principal do centro de compras. Segundo a organização do evento, é necessário que o interessado separe exemplares que estejam em bom estado de conservação para participar da experiência, além do uso de máscaras faciais e de luvas descartáveis para tocar nos livros.

Quais são as regras para participar?

Livros didáticos, acadêmicos, de poesia, livros em outros idiomas ou livros distribuídos gratuitamente não serão aceitos. Não é permitido fazer reservas de livros, e não é permitido a venda dos livros. Cada livro doado dá direito a outro livro na feira. Ao entregar um livro para troca, a ação de retirar outro deve ser imediata.

SERVIÇO

Feira "Troca Troca de Livros"

Onde: Shopping ETC, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

Quando: Sábado (11), das 10h às 17h

Ingressos: Acesso Gratuito

Informações: (81) 3243.8212

