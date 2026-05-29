A- A+

LITERATURA Feira do Livro em São Paulo terá Zélia Duncan e Pilar Quintana; entrada é gratuita Festival literário ocupa praça em frente ao Estádio do Pacaembu e contará com 200 atividades gratuitas

Mais de 100 autores vão participar, entre este sábado (30 de maio) e 7 de junho, do festival literário A Feira do Livro 2026, na capital paulista. O evento ocupará a Praça Charles Miller, em frentre ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, com 200 atividades gratuitas.

Os destaques da programação neste ano incluem Zélia Duncan, Marina Person, Vera Iaconelli, Pilar Quintana e Mariana Salomão Carrara.

Nos três palcos da programação oficial Palco da Praça, Auditório do Museu do Futebol e Espaço Rebentos estão previstas 105 atividades gratuitas, entre debates, atrações para crianças e oficinas sobre a cultura do livro.

Uma programação paralela também ocupará o Espaço Motiva, o Tablado Mário de Andrade e o Tablado Bubu, com debates, lançamentos e encontros com autores promovidos por expositores e parceiros. São mais de 160 expositores participantes no evento.

“Encantarias Brasileiras” será o tema de debate entre os autores Alberto Mussa e Luiz Antonio Simas, no sábado (30), a partir das 11h, no Palco da Praça. Eles conversam sobre ancestralidade e espiritualidade afro-brasileira, trazendo para a pauta mitos, orixás e cultura popular.

Autora de "Benditas Coisas que Eu Não Sei", a cantora e escritora Zélia Duncan estará no mesmo palco, no sábado seguinte (6), às 11h, em conversa com a jornalista Alice Granato. O público terá encontros ainda com Jeferson Tenório, Eucanaã Ferraz, Noemi Jaffe, Gregorio Duvivier e Giovana Madalosso.

A literatura brasileira terá outros representantes consagrados, como Ana Maria Machado, Nei Lopes e Silviano Santiago. Dos contemporâneos, alguns dos destaques são Ana Estaregui, Maria Brant, Bernardo Ceccantini e Ian Uviedo. A programação completa está no site.

Infantojuvenil

A feira traz extensa programação voltada à infância e à juventude, além de eventos cujo público-alvo são crianças e adolescentes, como contação de histórias e oficinas. Haverá ainda debates em torno da produção destinada a eles.

Autor de "A Droga da Obediência" (1984), livro inaugural da série "Os Karas" e sucesso entre os jovens há gerações, Pedro Bandeira participa de atividade das editoras Moderna e Salamandra, no sábado (30), às 15h. Ele apresentará as novas edições de outros três livros da série: "A Droga do Amor", "A Droga da Amizade" e "A Droga Americana", com sessão de autógrafos.

No domingo (31), as autoras de "Rainha Kambinda: a guardiã de culturas", Mariana Queiroz da Silva e Belisa Monteiro, conversam com o público sobre a sua produção literária infantojuvenil e as mestras da cultura popular que as inspiram. No Espaço Motiva, às 10h20, elas discutem ainda o papel da literatura na preservação das práticas culturais afro-brasileiras.

“As mestras das manifestações tradicionais carregam histórias marcadas pela luta, resistência e dedicação de séculos para manter vivas tradições que fazem parte da cultura brasileira. Escrever sobre elas é perpetuar suas memórias por meio das palavras, fazendo com que suas vozes ecoem e alcancem diferentes pessoas, gerações e territórios”, disse Mariana Queiroz.

Para Belisa Monteiro, levar esse debate para A Feira do Livro é fundamental para ampliar o reconhecimento dessas mulheres como guardiãs da memória.

"A literatura e os espaços de discussão cultural têm um papel essencial na valorização das manifestações tradicionais, promovendo encontros entre diferentes atores e fortalecendo o respeito à diversidade cultural brasileira”.

Maternidade

Maternidade e saúde mental guiam debate, na tarde de sábado (30), às 15h, com a presença da ex-deputada e escritora catalã Mar García Puig. O festival marca o lançamento do romance "A história dos vertebrados", em que sua experiência no puerpério leva à elaboração de um levantamento histórico sobre maternidade, ciência e política.

A autora narra os desdobramentos do dia em que deu à luz aos filhos gêmeos, ao mesmo tempo em que foi eleita deputada do parlamento espanhol. No Auditório Museu do Futebol, ela participa do debate ao lado da jornalista Marcella Franco, autora de "Solo", obra infantojuvenil que trata da maternidade solitária, com ilustrações de Paula Schiavon.

“O argumento de "Solo" veio de duas experiências muito ricas. A primeira, claro, a maternidade solo de fato, que foi minha realidade por uma década. A outra foi a aproximação desse universo infantil de maneira profissional”, explicou Marcella Franco, que foi editora no suplemento infantojuvenil da Folha de S.Paulo.

Internacional

A presença latino-americana no festival literário, neste ano, será marcada por nomes da cena contemporânea, como a colombiana Pilar Quintana e a chilena do povo mapuche Daniela Catrileo. Além de Colômbia e Chile, o evento receberá autores da Argentina e do Uruguai.

No total, estão previstos 17 autores estrangeiros, vindos também da Nigéria, Rússia, França, Portugal, Espanha e Estados Unidos.

A lista dos convidados internacionais tem expoentes da ficção, como o italiano Sandro Veronesi; da não-ficção, como o também italiano Stefano Mancuso e a argentina Paula Sibilia; e da história contemporânea, como o português Rui Tavares e os norte-americanos Charles Duhigg e Norman Finkelstein.

Esportes

A bancada do programa esportivo-humorístico "Falha de Cobertura", com Daniel Furlan e Caíto Mainier, estará no Palco da Praça, no domingo (7), mesmo dia das clássicas partidas de futebol em que autores e autoras se enfrentam no campo do Pacaembu. O público terá entrada livre na arquibancada para acompanhar os jogos.

O jornalista argentino Alejandro Droznes conversa com o historiador e ensaísta Fabio Luis Barbosa dos Santos sobre a história da América Latina e o futebol, a partir das 13h15 de quinta-feira (4), no Auditório Museu do Futebol.

Transporte gratuito

Durante o evento, serão oferecidas ao público vans gratuitas que farão o trajeto contínuo entre a Estação Paulista, da Linha 4-Amarela, e o local da feira. Os veículos estarão identificados com a marca Motiva, parceira do festival, e o embarque ocorrerá na saída do acesso Belas Artes, na Rua da Consolação. No dia 7 de junho, o transporte terá partida e retorno da estação Oscar Freire, em vez da estação Paulista.

O serviço funcionará em dois sentidos: para a ida, as vans partem da estação das 14h às 20h30 nos dias úteis e das 10h às 19h30 aos finais de semana e feriados; na volta, o trajeto até o metrô ocorre das 14h30 às 21h durante a semana e das 10h30 às 20h aos sábados, domingos e feriados.

Veja também