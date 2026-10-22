Feira do Tapete e Artesanato: 17ª edição movimenta Lagoa do Carro na Mata Norte pernambucana

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"A Terra do Tapete", Lagoa do Carro, na Mata Norte pernambucana, sedia entre os próximos dias 29 de outubro e 1º de novembro a 17ª edição da Feira do Taoete e Artesanato de Lagoa do Carro (Fetalc).



Promovida pela Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro (Astalc), a feira integra o calendário turístico e cultural da cidade, em encontro que reúne artesão, entidades e representantes de programas sociais numa junção de arte, artesanato e cultura popular.



Para a edição deste ano, representantes dos estados de Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas participam da feira - este último, aliás, será celebrado como homenageado do evento, junto à artesã Maria José e à Mestra Lia.









Pelo menos 130 estandes integram a estrutura da edição, que reforça a arte da tapeçaria de Lagoa do Carro - cidade que desde a década de 1970, através da artesã e tapeceira Terezinha Lira, passou a ser conhecida como "A Terra do Tapete" e "Capital da Tapeçaria do Nordeste".



Programação completa da 17ª edição da Feira do Tapete e Artesanato pode ser conferida no Instagram da Associação das Tapeceiras.



SERVIÇO

Feira do Tapete e Artesanato: 17ª edição

Quando: entre os dias 29 de outubro a 1º de novembro

Onde: Lagoa do Carro

Informações: @associacaodastapeceiras

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