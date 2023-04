A- A+

Evento Feira geek "Retrokon" acontece neste final de semana no Shopping Paulista North Way Evento de cultura pop acontece entre a sexta-feira (21) e o domingo (23)

A quarta edição da feira de cultura pop retrô "Retrokon" retorna à Pernambuco nesta sexta-feira (21). O evento acontece no Shopping Paulista North Way, prometendo três dias de atrações ao longo do feriado prolongado, das 11h às 20h, encerrando no domingo (23).

O evento conta com onze estandes, trazendo expositores de São Paulo, Salvador, Maceió, Natal e João Pessoa. Entre as atrações, estão o "Super Mario Show", desfile de cosplays focado em personagens de jogos de videogames antigos, e o show "Michael Jackson Moonwalker", performance cover do Rei do Pop.

O acesso para a feira e os shows é gratuito. Nesta edição, o "Retrokon" está recebendo alimentos e utensílios para o Lar Paulo de Tarso.

SERVIÇO

Feira geek retrô "Retrokon"

Quando: 21, 22 e 23 de abril, das 11h às 20h

Onde: Shopping Paulista North Way

Entrada Gratuita (Colabore levando 1Kg de alimento não perecível para o Lar Paulo de Tarso).

Informações: WhatsApp (81) 98704-5450 e @powerkonrecife no Instagram

