Shows, gastronomia e atividades diversas compõem programação da 2ª edição da Imperatriz das Artes"

A Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, ficará novamente povoada - de gente que faz arte e de gente que curte arte.



Neste sábado (10) vai rolar música e outras atividades em mais uma edição da feira "Imperatriz das Artes" - com programação gratuita a partir do meio-dia.

Entre as atrações musicais estão Bonsucesso Samba Clube, Bloco Lírico Cordas e Retalhos e "Elas Cantam Reginaldo Rossi", com Kelly Rosa, Sheila Toy, Michelle Monteiro, Edilza Aires e Amanda Ganimo.





Gastronomia e

Artesanato

Além das atrações com shows e DJ's, o "Imperatriz das Artes" vai reunir também expositores de moda autoral, artesanato, literatura e fotografia.



Design, gastronomia e iniciativas de economia solidária também integram o evento, inclusive com empreendedores migrantes, refugiados, quilombolas e povos originários.



Inclusão

Espaço kids e com estrutura de acessibilidade compõe o evento, com área PCD, intérprete de Libras nos shows e espaço reservado próximo ao palco.



Odilon Lima, um dos coordenadores da feira, deseja que o "Centro do Recife volte a ser espaço de celebração e pertencimento".

A feira "Imperatriz das Artes" tem o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Prefeitura do Recife e Fundação de Cultura da Cidade do Recife, secretarias de Cultura e de Turismo, e do Gabinete do Centro do Recife (Recentro).

PROGRAMAÇÃO

Feira Imperatriz das Artes



12h - DJ Bahiano

13h - Mestre Anderson Miguel

14h30 - "Elas Cantam Reginaldo Rossi"

16h - Bonsucesso Samba Clube

17h30 - DJ Bahiano

18h30 - Bloco Lírico Cordas e Retalhos

20h - Cortejo pela Imperatriz com o Maracatu Fantástico A Cabra Alada



SERVIÇO

2ª Edição Feira Imperatriz das Artes

Quando: Sábado (10), a partir do meio-dia

Onde: Rua da Imperatriz, Centro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @feiraimperatrizdasartes

