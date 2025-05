A- A+

EVENTO Feira Imperatriz das Artes movimenta tradicional rua do Centro do Recife neste sábado (10) Segunda edição do evento vai reunir cerca de 100 expositores, com música, artesanato e gastronomia

A Feira Imperatriz das Artes ganha uma nova edição. Neste sábado (10), das 13h às 20h, o evento movimenta a tradicional Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, com atrações culturais e economia criativa.

Dentro da programação musical, a banda Bonsucesso Samba Clube é a atração principal, dividindo o palco com Mestre Anderson Miguel e o projeto feminino Elas Cantam Reginaldo Rossi. DJ Bahiano comanda a pick-up entre os shows.

Participam da feira cerca de 100 expositores, que levam para o público literatura, artesanato, fotografia, artes visuais, moda autoral, gastronomia e quatro cervejarias artesanais locais. Empreendimentos da economia solidária, iniciativas de migrantes, refugiados, quilombolas e povos originários estão entre os destaques.



O acesso ao evento é gratuito e para todas as idades. Nesta segunda edição, a Feira Imperatriz das Artes ampliou seu espaço kids, oferecendo mais conforto e atividades para as crianças. Além disso, a estrutura de acessibilidade conta com espaço PCD, área VIP próxima ao palco, intérprete de Libras nos shows e circulação acessível.

Idealizada pelos produtores culturais Milena Gomes e Odilon Lima, a feira é realizada com incentivo público. Nesta edição, o evento conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Prefeitura do Recife.

Veja também