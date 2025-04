A- A+

Exposição Feira Made PE acontece até está quarta (16) no Shopping Riomar Recife Montada no piso L1, a 15ª edição da feira gratuita reúne mais 60 expositores, dentro da temática "Pernambuco meu Amor!"

O evento reúne diferentes artistas pernambucanos, com diversos tipos de artes e produções. As obras são em maioria produzidas à mão, sustentáveis e com preços acessíveis, e variam entre telas, porcelanas, cerâmica. vestuários e calçados.

"Nesta edição estamos celebrando Pernambuco, um estado amado pelas riquezas, força cultural e de uma história arretada. A Mostra Made se destaca pela qualidade e criatividade dos artesãos, cuidadosamente selecionados por pela curadoria", conta a organizadora da Made PE, Tacy Pontual, também designer e artesã. Segundo ela, a expectativa é que, durante todo o evento, seja movimentado cerca de R$ 1 milhão em negócios.

Sserviço:

Feira Made Pernambuco

Onde: Shopping RioMar Recife, Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife-PE

Onde: até 16 de abril de 2025

Entrada gratuita

