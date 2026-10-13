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ARTE NO FORTE NaFoz: feira reúne arte popular, artesanato, design e exposição de Chico da Silva Gratuita, a feira acontece neste sábado (17) e domingo (18) no Forte das Cinco Pontas

Artesãos, designers e criadores de Pernambuco e também de outros estados vão ocupar a feira NaFoz, marcada para este sábado (17) e domingo (18) no Forte das Cinco Pontas, onde fica o Museu da Cidade do Recife.



Com acesso gratuito, a feira - que acontece na semana da ART.PE, em outro movimento da cena artística do Recife - vai contar também com a discotecagem de DJ's na programação musical.



A exposição "Chico da Silva - Inventário de um Imaginário", com obras do artista cuja assinatura na arte ficou marcada por obras povoadas por animais fantásticos, é também destaque no evento.

Organizada por Isabela Cunha, Germana Valadares e Marly Queiroz, a feira vai expor trabalhos feitos à mão, de mestres da arte popular a produções autorais, e o conjunto histórico receberá decoração especial para a edição.



Além de artes visuais, artesanato e design, no local haverá também livros infantis.





A exposição de Chico da Silva

Com texto curatorial assinado por Gerciane Oliveira e Kadma Marques, que relaciona a trajetória de Chico à cena artística pernambucana, a exposição "Chico da Silva - Inventário de um Imaginário" será apresentada pelo Instituto Chico da Silva, com Julio Mesquita à frente.

Entre as aproximações do fazer artístico de Chico estão a força lírica de sua pintura, associada pelo crítico Rubem Navarra à de Cícero Dias, e as experiências de criação coletiva da Escola do Pirambu, em Fortaleza, e do Atelier Coletivo, no Recife, ressalvadas as particularidades de cada uma.



Chico da Silva (1010-1985), aliás, tem trabalhos que integram acervos da Tate, em Londres, e do Centre Pompidou, em Paris. Além da David Kordansky Gallery, em Nova York e Los Angeles.

Do Agreste a Mata Norte

Do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste pernambucano, participam da NaFoz a família Rodrigues, representada pela Mestra Socorro Rodrigues, Patrimônio Vivo de Pernambuco, e Zezinho Muriçoca.

Já de Tracunhaém, Mata Norte, o polo de cerâmica artesanal do estado ganha representaçào com o Mestre Raimundo Rafael, que produz frutas de barro, e Mestre Nildo, filho de Mestre Zezinho.

Belo Jardim será representada por Cida Lima, que faz cabeças de barro, e por Carol dos Tatus, que apresenta uma nova coleção de vasos e tamanduás.

Também participam Dunga Sampaio, do Cariri cearense, e o Coletivo Moingobé, que traz uma seleção de produtos indígenas de diversas etnias.



SERVIÇO

Feira NaFoz

Quando: sábado (17) e domigo (18), das 13h às 19h

Onde: Forte das Cinco Pontas (Museu da Cidade do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @feiranafoz

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