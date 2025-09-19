A- A+

cultura Feira NaFoz leva arte, gastronomia e homenagens para o Poço da Panela A 11ª edição da feira acontece nestes sábado (20) e domingo (21) das 10h às 19h

O casarão neoclássico da Estrada Real do Poço, 418, em Casa Forte, será mais uma vez o palco da Feira NaFoz, que realiza sua 11ª edição nestes sábado (20) e domingo (21). A entrada é gratuita.

Reunindo 62 expositores de diversas áreas, o destaque desta edição é a homenagem ao artista popular Mestre Fida. Nascido no quilombo do Timbó, em Garanhuns, no Agreste, Valfrido de Oliveira — seu nome de batismo — é reconhecido por transformar madeira em narrativa.

Mestre Frida e obras feitas por ele - Foto: Isabela Cunha/divulgação

A gastronomia tem espaço garantido com o convidado César Santos, chef do Oficina do Sabor, de Olinda. Ícone da culinária regional, ele levará ao público pratos emblemáticos, como o Arroz do Mar, além de petiscos e caldinhos criados especialmente para o evento.

No sábado à tarde (20), o músico e produtor DJ Dolores participa de uma sessão de autógrafos do livro “Lugares para chorar no Recife e outros”, lançado recentemente pela editora Seja Breve. A obra reúne crônicas sobre a cidade e memórias do período do manguebeat, oferecendo um olhar pessoal e afetivo sobre o Recife.



A NaFoz tem curadioria de Isabela Cunha, Germana Valadares e Marly Queiroz, que participam da feira desde a primeira edição

Feira NaFoz

Quando: sábado (20) e domingo (21), das 10h às 19h

Onde: Estrada Real do Poço, 418, Casa Forte, Poço da Panela - Recife

Entrada gratuita

Informações: @feiranafoz

*Com informações da assessoria de imprensa

