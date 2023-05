A- A+

SÃO JOÃO 2023 Feira "Seu São João" reúne artesanato, gastronomia e moda com temática junina; saiba quando começa Mostra, que ocorre no shopping RioMar, reúne 30 estandes com diversos produtos

O shopping RioMar recebe, a partir desta sexta-feira (2), a sexta edição da feira “Seu São João”. Os expositores ocupam a área interna de eventos do centro de compras, localizado no piso L1, até o dia 29 de junho, com acesso gratuito.

Participam da mostra 30 estandes com produtos de artesanato, gastronomia, decoração e vestuário típico para adultos, crianças e pets. O trio pé de serra Leandro Leon e os Pernambucanos vai embalar o evento, com apresentações na abertura e em todos os sábados e domingos do mês, das 15h às 17h.



A expectativa da organização é de que o “Seu São João” tenha uma movimentação de 3 mil pessoas por dia, além de gerar cerca de R$ 1 milhão em negócios, com as vendas diretas e indiretas.

