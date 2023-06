Feirão Geek dos Namorados movimenta o Camará Shopping; confira a programação

A- A+

O Camará Shopping, em Camaragibe, recebe o Feirão Geek dos Namorados, desta sexta-feira (9) até o domingo (11). O evento reúne mais de 30 atrações voltadas para casais e entusiastas da cultura pop.

Montado no piso L3 do centro de compras, o feirão terá 10 expositores especializados em produtos retrô, geek e pop. A programação conta ainda com teatro infantil, desfiles de cosplay, shows, karaokê e arena gamer.

O acesso ao evento é gratuito. Durante os três dias, serão arrecadadas doações de 1kg de alimento não-perecível e peças de roupas para a Campanha do Agasalho 2023.



Confira a programação completa:

Sexta-feira (9):

10h - Abertura com os estandes Geeks de Cultura Pop com Anime Friday

15h - Cerimônia Geek de Abertura

15h10 - Show de Talentos-Etapa Camaragibe

16h - Show Bon Jovi e Coldplay Cover Especial Dia dos Namorados

18h - Michael Jackson Show

19h - Praça Musical

20h - Encerramento

Sábado (10):

10h - Abertura com os estandes Geeks de Cultura Pop

14h - KPop Stage

14h - Abertura do Espaço Just Dance/Campeonato de Games (Arena Gamer)

16h - Teatro Infantil

17h - Apresentação Kpop

18h - SPIDERFEST-Especial Homem-Aranha através do ARANHA VERSO/Desfile cosplay, Quiz e atrações de Palco.

19h - Karaokê Power-kon

20h - Encerramento da Programação do dia

Domingo (11):

10h - Abertura com os estandes Geeks de Cultura Pop

14h - Teatro Cosplay/Infantil: Encanto Disney - Especial dos Namorados

15h - Hora Power-kon (Quiz com Jogos de Perguntas e prêmios) + Karaokê

16h - Desfile Cosplay + Casamento Matuto cosplay 17:00h Quadrilha Junina Cosplay

18h - Show de encerramento com Banda Pop

20h - Encerramento da Programação

