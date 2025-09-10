A- A+

FAMOSOS Feita no Brasil e R$ 8 milhões: a lancha em que Gisele Bündchen levou a amiga, Ivanka Trump Übermodel brasileira comprou modelo que virou hit nos Estados Unidos junto com o namorado, Joaquim Valente

Gisele Bündchen está bem amiga de Ivanka Trump. Isso mesmo, a filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bem verdade que, depois de começar a treinar na academia de Joaquim Valente — namorado da supermodelo, com quem teve o seu terceiro filho, River —, a filha do republicano passou a se aproximar e participar de encontros mais íntimos com a brasileira. O último desses momentos, bem se sabe, foi um passeio de lancha pelo mar de Miami.

O encontro das amigas ocorreu na lancha Schaefer V44, um modelo brasileiríssimo. A embarcação é vendida por um valor entre US$ 1,2 milhão e R$ 1,5 milhão (o equivalente a R$ 6,5 milhões e R$ 8,2 milhões), de acordo com o site americano Page Six. Aliás, o barco foi comprado pouco antes de Gisele dar à luz seu primeiro filho com o namorado.

A embarcação é equipada por duas varandas de 2,40 metros de comprimento, acionamento elétrico e plataforma de popa submersível. O modelo, que amplia o modelo Schaefer V33, da fabricante, proporciona “com muito conforto e segurança o pernoite para até quatro pessoas”.





Segundo o mesmo Page Six, Ivanka foi vista na embarcação em tom bem descontraído com Gisele e Joaquim. O trio aparece sorrindo e comendo, enquanto a filha de Trump gesticula com as mãos. As amigas ainda aproveitaram para à proa do barco tomar um banho de sol ao lado de Vivian, filha da supermodelo com Tom Brady, e de uma colega da garota.

A amizade de Gisele e Ivanka começou depois que a filha do presidente americano passou a praticar jiu-jítsu na academia de Joaquim, no estado da Flórida. Ela já até apareceu em uma publicação no Instagram do estúdio de treinos. Segundo fontes do Daily Mail, as duas têm sido vistas juntas na vizinhança já tem algum tempo. Em março, as duas viajaram juntas para a Costa Rica, onde se encontraram com Karlie Kloss.

Karlie e Gisele, aliás, é ex-modelo da Victoria’s Secret, assim como a brasileira. As duas também se tornaram muito amigas.

Veja também