REDES SOCIAIS Felca cresce 7,5 milhões em apenas seis dias e já é comparado à Juliette e Virginia Influencer, que fez vídeo sobre adultização de crianças e adolescentes, tem mais de 16 milhões no Instagram

Poucas pessoas conhecem Felipe Bressanim pelo seu nome verdadeiro. Mas Felca, como é chamado, se tornou muito conhecido nos últimos dias.



O influenciador já contava com cerca de 8,8 milhões de seguidores no Instagram na semana passada, mas ganhou grande visibilidade após denunciar perfis que exibiam menores de idade com pouca roupa, dançando músicas sensuais em programas divulgados nas mídias digitais. Hoje, já soma 16,4 milhões de seguidores na plataforma.

O crescimento na rede de Felca foi de cerca de 7,5 milhões em apenas seis dias, de acordo com uma consulta realizada no Instagram do influencer e com base nos dados divulgados pelo site Social Blade. Os seguidores tem o comparado com influencers famosas como Juliette e Virginia, que também registram grande número de fãs.

Uma internauta até afirmou que o youtuber está ganhando a ''devida visibilidade''.

A partir do vídeo de Felca, publicado no YouTube, muitas pessoas começaram a discutir o tema da adultização de crianças e adolescentes — inclusive com projetos tramitando no Congresso.

No caso, a adultização se refere à “exposição precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas aos adultos”, de acordo com a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Mesmo antes de o tema entrar na pauta, a não divulgação de conteúdo com crianças já era uma prática que vinha sendo observada nas redes de Luan Santana e Jade Magalhães. Serena, filha do casal, nasceu em dezembro passado.

Com aproximadamente 5,9 milhões de seguidores no YouTube, o vídeo “Adultização” alcançou mais de 36,6 milhões de visualizações desde que foi publicado, há seis dias.

