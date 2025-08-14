A- A+

adultização Felca participa do "Altas horas", de Serginho Groisman, e fala sobre ameaças após vídeo viral "Se você não sente indignação, você não é um ser humano", disse o influenciador sobre vídeo que já bateu 38 milhões de visualizações no YouTube

O influenciador Felca, que levantou o debate sobre os perigos da adultização e erotização de crianças nas redes sociais numa extensa denúncia em seu canal do YouTube, participou do "Altas horas" que vai ao ar no próximo sábado (16), na TV Globo, após "Vale tudo". No programa de Serginho Groisman, Felipe Bressanim Pereira falou sobre as ameaças que vem recebendo desde que publicou o vídeo, em que cita nominalmente perfis que sexualizam menores de idade e monetizam esse conteúdo, ou seja, ganham dinheiro a partir da interação com a audiência. O influenciador também mostrou o papel das plataformas na disseminação desse tipo de postagem.

"Recebo muitas ameaças de processos judiciais e críticas que, na verdade, são tentativas de difamação para me descredibilizar", disse ele no programa, que teve como convidados também Paolla Oliveira, Fábio Porchat e Caco Barcellos. "Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo; tudo era esperado"

Felca, que criou um canal de humor em 2019, disse que a indignação o motivou a criar o conteúdo sobre adultização. Ele celebrou o alcance e disse receber fotos até de famílias reunidas para ver o conteúdo, um vídeo de quase 50 minutos, que soma mais de 38 milhões de reproduções no YouTube.

“Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei”.

