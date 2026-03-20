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TELEVISÃO Felca participa do Roda Viva nesta segunda (23) e debate lei de proteção digital a menores Programa da TV Cultura discute impactos do chamado ECA Digital e reúne especialistas para analisar desafios da internet contemporânea

Entrou em vigor no Brasil o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, legislação que passou a ser conhecida como Lei Felca.

A iniciativa ganhou visibilidade após denúncias feitas pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, que, em vídeo publicado em agosto do ano passado, expôs contas nas redes sociais associadas à exploração da sexualização de menores.

A nova norma levanta questionamentos sobre seus efeitos concretos no cotidiano digital, além de provocar debates sobre limites, responsabilidades e liberdade de expressão nas plataformas online. Também entram em pauta as reações ao influenciador após a aprovação da medida.

Esses temas estarão no centro da entrevista nesta segunda (23), no programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura. A atração, comandada por Ernesto Paglia, começa às 22h, com transmissão simultânea pelo YouTube e pelo site da emissora.

﻿A bancada de entrevistadores será formada por ﻿Bruno Lucca – repórter de Cotidiano da Folha de São Paulo; Daniel Becker – pediatra e colunista do jornal O Globo; Fernanda Campagnucci – diretora-executiva do Internet; Lab Iberê Dias – juiz da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSP; Maria Mello – gerente do Eixo Digital do Instituto Alana; e Renata Cafardo – repórter especial e colunista do Estadão.

Também integra a edição o cartunista Eduardo Baptistão.



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