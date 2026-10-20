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Influenciador Felca revela transtorno de fobia social e relaciona diagnóstico a bullying escolar No relato, o influenciador detalha os sintomas físicos e emocionais que enfrenta em situações de exposição ou estresse em decorrência do trauma

O influenciador Felca publicou, na madrugada desta terça-feira, 20, um vídeo revelando ter Transtorno de Ansiedade Social (TAS), também conhecido como fobia social. Na produção, o youtuber fez um relato autobiográfico da própria trajetória escolar, relacionando a condição aos episódios de bullying vividos durante a infância e adolescência, citando ainda o abuso de álcool e a ideação suicida como consequência dos abusos.

"O maior pecado do bullying é que depois dele nada acontece", declara no vídeo. "Você percebe que depois de anos de enfrentamento e reflexão, (que) o trabalho tá só começando."

No relato, Felca detalha os sintomas físicos e emocionais que enfrenta em situações de exposição ou estresse em decorrência do trauma. Além da sensação física de medo ao precisar interagir ou falar em público, o influenciador descreve episódios de tremores ao tentar interromper o uso de álcool como um "mecanismo de enfrentamento" do TAS.

Ao precisar socorrer o irmão numa emergência médica, Felca teve dificuldades para se comunicar com os funcionários do pronto-socorro. Em ambientes com muitas pessoas, ele diz se sentir "travado", sem saber como reagir ou se comportar.

"A luta para quem tem fobia social, transtornos mentais, TDAH, autismo, borderline, é dobrada. (Mas) não somos definidos pelos rótulos que nos deram, somos definidos pelo espírito que temos", declara.

O youtuber diz que passou longos períodos sem sair de casa com medo de se relacionar com outras pessoas. Como "motivador", Felca detalha que passou a abusar do álcool para conseguir gravar vídeos em público, conceder entrevistas, participar de palestras, entre outras atividades onde se tornava um dos focos principais.

O influencer diz que buscou ajuda após quebrar duas costelas ao desmaiar no banheiro da própria casa depois de ter passado um dia inteiro apenas bebendo para conseguir concluir uma gravação

"Mas dessa experiência eu tirei algo. A vida é isso? Uma porta fechada, um computador para se esquecer que existe, os dias passando sem deixar qualquer lembrança? A vida é isso? A vida que dizem por aí ser linda, onde você vive aventuras, experiências, é isso?", relata ter questionado a si mesmo.

Felca entende a fobia social como "medo da vida". "(Mas) eu quero viver a vida que chamam de vida. E a partir de agora eu não só quero, eu vou".

O influencer encerra o vídeo convidando outros jovens e adolescentes com fobia social a participarem do "Projeto #simfel", uma iniciativa de três meses, onde se provocariam a sair mais de casa e registrariam o momento nas redes sociais através da hashtag.

Felca também se disponibilizou para dar uma série de palestras voluntárias em escolas do país sobre o bullying.

Quem é Felca?

Felca é o nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos Natural de Londrina, no Paraná, ele começou na internet em 2012 como streamer, jogando videogame em lives. Com o passar do tempo, o youtuber passou a investir em conteúdo humorístico, principalmente autodepreciativo. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e que possui diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

Felca furou a bolha em maio de 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações.

No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de "lives de NPC".

Entre outros sucessos do canal dele estão um vídeo reagindo a receitas estranhas do TikTok (8 milhões de visualizações) e outro do youtuber fantasiado de Wandinha e falando que se identifica com a personagem (7,3 milhões de visualizações). O vídeo adultização muda a imagem de Felca na internet, que era mais conhecido por sua veia humorística.

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