TV Felca vai apresentar quadro no "Fantástico" sobre redes sociais e saúde mental O youtuber foi anunciado como uma das novidades da Globo em 2026

Felca é o mais novo contratado da Globo. Após viralizar com um vídeo sobre a adultização de crianças na internet, o influenciador comandará um quadro no “Fantástico” em 2026.

A nova atração do programa dominical vai abordar o efeito das redes sociais na saúde mental, discutindo ainda temas transversais, como bullying e relacionamentos. Em oito episódios, o quadro deve trazer conversas com especialistas e pessoas comuns.

A contratação foi anunciada nesta segunda-feira (13), durante o Upfront Globo 2026, evento da emissora para apresentar seus próximos projetos ao mercado publicitário. A cerimônia ocorreu no auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Felca subiu ao palco para anunciar a novidade ao público, dividindo espaço com Maju Coutinho. A apresentadora também terá um novo quadro na revista eletrônica, em que ela conhecerá histórias de entregadores de delivery.

Em 2026, o “Show da Vida” também ganha uma nova temporada de “Mentes Digitais”, tratando de Inteligência Virtual, além de lançar a série documental “O Código da Vida”.

