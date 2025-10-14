Ter, 14 de Outubro

Felca vai apresentar quadro no "Fantástico" sobre redes sociais e saúde mental

O youtuber foi anunciado como uma das novidades da Globo em 2026

Felca e Maju Coutinho apresentarão quadros novos no "Fantástico"Felca e Maju Coutinho apresentarão quadros novos no "Fantástico" - Foto: Daniela Toviansky/Globo

Felca é o mais novo contratado da Globo. Após viralizar com um vídeo sobre a adultização de crianças na internet, o influenciador comandará um quadro no “Fantástico” em 2026. 

A nova atração do programa dominical vai abordar o efeito das redes sociais na saúde mental, discutindo ainda temas transversais, como bullying e relacionamentos. Em oito episódios, o quadro deve trazer conversas com especialistas e pessoas comuns.

A contratação foi anunciada nesta segunda-feira (13), durante o Upfront Globo 2026, evento da emissora para apresentar seus próximos projetos ao mercado publicitário. A cerimônia ocorreu no auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Felca subiu ao palco para anunciar a novidade ao público, dividindo espaço com Maju Coutinho. A apresentadora também terá um novo quadro na revista eletrônica, em que ela conhecerá histórias de entregadores de delivery. 

Em 2026, o “Show da Vida” também ganha uma nova temporada de “Mentes Digitais”, tratando de Inteligência Virtual, além de lançar a série documental “O Código da Vida”.

