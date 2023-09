A- A+

Felicidade Cordel lança o single “Eu sou de luz, eu sou amor”, nesta sexta-feira (22), em todas as plataformas digitais. No mesmo dia, a música ganha um clipe no YouTube da cantora.

A canção é de autoria do cantor e compositor Nando Cordel, pai da artista, e traz uma mensagem de esperança e superação. A letra foi apresentada a ela em um momento que a cantora precisou de suporte familiar para cuidar da sua saúde mental.

Portadora de Esclerose Múltipla, Felicidade também foi diagnosticada com depressão, em 2019. No início de 2020, por orientação médica, a cantora pediu demissão do emprego, e em seguida, veio a pandemia de Covid-19.

Veja também

FOMENTO À CULTURA Lei Paulo Gustavo: mais de 1,6mil projetos inscritos em editais no Recife