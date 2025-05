Felipe Andreoli estreia no comando do "Power Couple Brasil", na Record

A- A+

A competitividade sempre foi uma característica forte dentro da rotina de Felipe Andreoli. O jornalista, que ganhou repercussão nacional ao integrar o time de repórteres do falecido “CQC”, construiu e consolidou sua carreira no jornalismo esportivo.



Agora, cerca de duas décadas depois, ele começa a encarar a concorrência acirrada por um viés mais imerso ao assumir o comando da nova temporada do “Power Couple Brasil”, da Record.

“Sou muito competitivo. Quero ver os participantes comendo bicho, quero que eles deem a vida. Já sei que terá a prova do choque. Se não tivesse, eu nem vinha (risos). Sempre gostamos muito do formato. Então, é um privilégio estar nesse lugar. É um projeto muito bom”, afirma Andreoli, que divide a apresentação com a esposa Rafa Brites.

No “Power Couple Brasil”, os casais ficam confinados na sede da produção, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e passam por um ciclo composto por provas de gênero, de casais e a temida “DR” a cada semana.



Maridos e esposas fazem apostas em dinheiro, baseadas na expectativa do desempenho do parceiro nas provas. Caso cumpra a tarefa, a dupla acumula a grana na conta conjunta do casal. Será justamente esse valor acumulado ao longo do programa que se tornará o prêmio final dos vencedores.



Já a “Prova dos Casais” é fundamental para definir quem vai para a DR da semana, cuja decisão é do público. “Quando a gente se projeta no programa, percebe que não teria como participar dentro da competição. Valorizo muito quem topa essa empreitada. É uma paixão mesmo”, aponta.



Após 10 anos no Esporte da Globo, você chega à Record para comandar o “Power Couple Brasil”. Como aconteceu esse movimento de carreira?



A diretoria chamou a gente para conversar dos nossos outros programas e eu falei que adorava “Power Couple”. O papo foi muito aberto e foi aí que começou o namoro. Antes dessa história começar, eu já estava praticamente com outro destino.



Eu ia trabalhar em outro lugar, já tinha praticamente tudo acertado. Então, quando a oferta da Record veio para eu trabalhar com a Rafa, foi a coisa mais irresistível, mais do que grana, mais do que qualquer outra coisa.



Vocês já tinham o desejo ou planos de trabalharem juntos?



Sim. Essa missão de trabalharmos juntos, era uma coisa que tínhamos internamente, talvez não tivéssemos verbalizado, mas tínhamos essa certeza de que nos daríamos bem no palco. Já tínhamos feito eventos juntos, coisas muito mais pontuais. Mas passamos pela Globo e não tivemos essa oportunidade.



E como está sendo a experiência de dividir a apresentação com sua própria esposa?



É um privilégio comandar esse programa como um casal. É muito bom ter outra pessoa para trocar, discordar, concordar... a gente se dá muito bem. Eu sou competitivo. Então, vou colocar os participantes para darem a vida. Vou estimular todos os participantes.



A Rafa é mais tranquila. É como se fosse aquela história do policial bom e o policial malvado. Eu sou o malvado (risos). Nossa troca é muito natural. Nada da nossa troca é escrito no TP (teleprompter).



O “Power Couple” é um formato fechado, mas de que forma a participação de vocês vai além da apresentação?



A gente está sempre pensando no programa. Outro dia estávamos no banheiro e pensamos: “isso dá uma prova”. Um problema em casa é referência para uma prova também. Estamos sempre enchendo o saco da produção. A nossa vida é isso agora.



Os realities costumam contar com torcidas fervorosas. Como você planeja lidar com esse retorno do público?

Boa parte da minha carreira foi no esporte, eu nunca fiquei comentando jogo ou falando de time no meu Instagram. Eu nunca quis que, embaixo de uma foto do meu filho, viesse comentários pesados. Eu sei que fã de reality é exigente.



Mostramos um pouco da decoração da casa e tinha gente reclamando da cor da parede. Então, tenho 25 anos de carreira. Essa experiência no jornalismo ajuda muito. Não vou deixar de falar algo por conta do Joãozinho 1729.

“Power Couple Brasil” – De segunda a domingo, às 22h30, na Record.

