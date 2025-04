A- A+

A suposta pré-candidatura de Felipe Neto à presidência da República não passou de uma ação de marketing. Após causar rebuliço nas redes sociais afirmando que concorreria ao cargo em 2026, o youtuber e empresário publicou um novo vídeo na tarde desta sexta-feira (4), desmentindo o próprio comunicado.

“É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero, do fundo do coração, que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar a sua atenção. Tudo que eu falei naquele vídeo é o oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias que eu fiz de propósito e se você gostou, talvez você precise ler um pouco mais”, disse o influenciador.

Na quinta-feira (3), Felipe Neto fez um post lançando sua suposta pré-candidatura e anunciado ainda a criação de uma rede social para ajudá-lo a montar sua plataforma de campanha. O vídeo, no entanto, não passou de uma ação para divulgar uma plataforma de audiobook.

Confirmando o que internautas já haviam apontado, o youtuber declarou que suas falas estavam repletas de referências ao livro “1984”, do escritor britânico George Orwell. De acordo com ele, o objetivo principal é incentivar a leitura nos seus seguidores.

