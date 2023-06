Felipe Neto comemora inelegibilidade de Bolsonaro: 'Acabou!'; veja reação de artistas

A- A+

Com o voto favorável da ministra Cármen Lúcia, proferido no início da tarde desta sexta-feira (30), o ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo prazo de oito anos. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação social ao convocar reunião com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, e atacar sem provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV oficial do governo.

Artistas que se opõem ao ex-presidente não demoraram a ir às redes sociais para celebrar a derrota do capitão reformado. "JAIR MESSIAS BOLSONARO ESTÁ INELEGÍVEL!!! ACABOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A-CA-BOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", tuitou o youtuber Felipe Neto.

Em 2021, Neto foi intimado a depor na delegacia por chamar o então presidente de "genocida" devido à sua inação diante da pandemia de Covid-19. A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou com base em um suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. À época, o delegado confirmou que o pedido de intimação partiu do vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do presidente.

A atriz Leandra Leal também usou o Twitter para expressar sua alegria com a condenação de Bolsonaro. "Eu só vim aqui gritar bem alto: INELEGÍVEL", escreveu. O ator Paulo Vieira foi mais ácido: "QUE DIA LINDO", tuitou. "A verdade é que Bolsonaro sempre foi inelegível. Até hoje eu não acredito que esse cara foi presidente!", completou em nova publicação.

“Bom dia, gente bonita! #BolsonaroInelegivel pra todos nós!”, escreveu a cantora Zélia Duncan em seu perfil na rede social de Elon Musk. O ator Armando Babaiof disse "agora só falta a cadeia." ""Inelegível!", comemorou.

