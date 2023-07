A- A+

Felipe Neto fez uma série de comentários em sua conta no Twitter sobre a acusação de estupro que paira sobre Felipe Prior. O influenciador condenou os famosos que, segundo ele, apoiaram o arquiteto e ex-BBB publicamente, mesmo diante da repercussão que o caso ganhou na última semana.

"Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer “ah mas…”. Agora, definitivamente, corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro PROVADO, fica do lado do estuprador. Nojo", escreveu Neto, nesta segunda-feira (17), no primeiro tuíte em que falou sobre o caso.

Prior foi condenado a seis anos de prisão pelo crime de estupro que teria cometido em agosto de 2014. A sentença foi proferida na última segunda-feira pela Justiça de São Paulo. O arquiteto responde a mais um processo pelo mesmo crime e é alvo de outras duas investigações.

Depois da condenação, o ex-BBB publicou uma nota oficial em sua perfil no Instagram, assinada por seus advogados, onde reitera sua inocência e diz acreditar na justiça. Houve muita manifestação de apoio a Prior nos comentários da publicação. No último domingo (16), quando uma das vítimas que acusa o arquiteto deu detalhes do estupro no Fantástico, da TV Globo, famosos como Anitta, Carlinhos Maia, Jade Picon e Vihh Tube deixaram de seguir o arquiteto.



No Twitter, Felipe Neto mirou suas críticas aos famosos que ficaram do lado de Prior mesmo depois da condenação. "A quantidade de famoso caladinho com o caso Prior. Depois vocês me perguntam por que eu tenho tanta dificuldade de fazer parte desse meio", escreveu Neto. "Ninguém é obrigado a se posicionar, mas aqueles que manifestaram qualquer nível de apoio, SIM. Tem muito famoso aí que APOIOU estuprador publicamente e agora desapareceu. Sumiu. Silêncio total. É muito difícil lidar com esse meio, to falando pra vocês", concluiu.

