Felipe Neto lamenta morte da avó: 'Não sei o que fazer'

A- A+

Morreu na manhã desta quarta-feira (8) a avó do influenciador Felipe Neto. Pelas redes sociais, o youtuber lamentou a perda. "Não sei se um dia vou conseguir parar de chorar. Não sei se quero. Não sei o q fazer", escreveu ele.

"Hoje a nossa maior luz se apagou… Nossa guia, nossa líder, nosso amor. Ela se foi sem dor, sem sofrimento, após termos a chance de nos despedirmos em uma união de muito amor ao seu redor. Aos 96 anos, Dona Maria, o ser humano mais especial que já viveu, nos deixou", publicou o youtuber em homenagem nas redes sociais.

"No meio da dor, chego a pensar se irei sobreviver a isso… E me agarro às suas últimas palavras pra mim: 'Não chores, viva. Te amo'. Vou viver, vovó… Obrigado por ter me guiado até aqui", continuou.

Veja também

bbb 23 Key Alves revela como teve relação íntima com Gustavo dentro do BBB 23