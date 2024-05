Felipe Neto publica lista de desafetos que perderam para ele na justiça: "Muito mais por vir"

A- A+

Felipe Neto publicou nas suas redes sociais uma lista de desafetos que perderam para ele na justiça. "Estão vendo isso aqui? São alguns dos processos que ganhei nos últimos anos dessa turma que inventou mentiras ao meu respeito e juravam que estavam falando a verdade e que jamais perderiam na justiça pra mim. Tá aqui uma pequena lista de condenações e muita estão por vir", escreveu o influenciador.

Neto usou a lista como um alerta para aqueles que falando "atrocidades criminosas" ao seu respeito, sobretudo no que diz respeito às doações feita pelo influenciador para o Rio Grande do Sul.

"Toda essa galera que está agora repetindo mentiras ao meu respeito, seja revivendo coisas do passado ou falado atrocidades criminosas sobre mim, como que eu teria superfaturado purificadores, ou qualquer outra alegação criminosa ao meu respeito, todas essas pessoas serão processadas, tanto na esfera civil como na criminal, que é bem pior", disse Felipe Neto.

É muito importante q vc compartilhe esse vídeo e envie para qlq pessoa q vc tenha visto espalhando fakenews a meu respeito.



Precisamos contar a verdade e continuar ajudando! pic.twitter.com/ssmlsjf2X1 — Felipe Neto (@felipeneto) May 13, 2024

Recentemente, Felipe Neto e Nos últimos dias Whindersson Nunes protagonizaram uma briga no Twitter após o humorista criticar as ações do governo durante a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul e retrucar de forma ácida todos os internautas que o responderam. O youtuber comentou de forma indireta sobre o caso e foi respondido por Nunes. A troca de farpas não começou agora, ambos já discutem nas redes sociais por diferentes motivos há anos, e em uma delas Nunes chegou a declarar: "parabéns, é o próprio Jesus".

Veja também

Shows Uana, Mãe Beth d'Oxum e Vício Louco estão entre as atrações do Festival Bacurau 3 Anos