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Felipe Neto revela casamento no civil com Juliane Carvalho: "Enfim, Sr. e Sra. Neto"

Youtuber compartilhou fotos da cerimônia nas redes sociais

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Felipe Neto revela casamento no civil com Juliane CarvalhoFelipe Neto revela casamento no civil com Juliane Carvalho - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Felipe Neto surpreendeu os fãs ao anunciar o casamento civil com Juliane Carvalho e compartilhar imagens da cerimônia nas redes sociais.

"Enfim, Sr. e Sra. Neto. Casados no civil. Agora é esperar o grande evento...", escreveu o youtuber em post no X.

Em publicação no Instagram, Felipe recebeu o carinho de fãs e famosos. "Todo mundo merece ser muito feliz", escreveu a ex-BBB Camilla de Lucas. Já o humorista Yuri Marçal disse: "Eu já te falei que eu choro. Felicidades mil!"

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Os influenciadores Bruno Correa, Bruno Mozka e Brino foram outros nomes a manifestarem carinho com o novo casal.

Felipe e Juliane estão juntos desde 2023 e estavam noivos desde julho, quando o youtuber pediu a jovem em casamento durante viagem de férias para Santorini, na Grécia.

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