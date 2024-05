A- A+

livro Felipe Neto vai lançar livro sobre como combater o ódio que tomou conta do país Título será publicado pela Companhia das Letras ainda este ano e também ganhará edição portuguesa; influenciador também anunciou clube do livro

O influenciador Felipe Neto vai lançar, ainda este ano, um livro sobre como enfrentar o ódio da extrema direita. O livro se chamará “Como enfrentar o ódio” e será publicado pela Companhia das Letras. Segundo o comunicado divulgado pela editora na manhã desta quinta-feira (16), será um “relato franco e pessoal”, no qual “o influenciador e empresário detalhará as formas pelas quais o ódio tomou conta do país e esteve presente em sua vida, mostrando como é possível combatê-lo, usando a comunicação e a informação de qualidade”.

“‘Como enfrentar o ódio’ abarcará desde os discursos virulentos do início da carreia até quando ele próprio se tornou alvo da perseguição covarde de grupos de extrema direita”, afirma a nota. Inimigo do bolsonarismo, Felipe foi alvo de ataques de extremistas nos últimos anos. Em 2021, o vereador carioca Carlos Bolsonaro chegou a protocolar uma petição comunicando crime contra segurança nacional após o influenciador chamar o então presidente Jair Bolsonaro de “genocida”.

A Companhia das Letras destaca ainda que Felipe tem “capacidade ímpar de se comunicar com um público tão amplo” e que “o impacto de seu corajoso posicionamento político e sua determinação para ativamente combater o ódio, o autoritarismo e o populismo” atesta o “papel fundamental” exercido pelo influenciador “no debate público”.

Num vídeo compartilhado em suas redes sociais, Felipe afirmou que “Como enfrentar o ódio” é o tal “projeto secreto” do qual ele vinha falando há algum tempo. Segundo o influenciador, o livro é resultado de meses de muita pesquisa e de reviver o que foram os últimos anos que a gente enfrentou no Brasil”. “Coloquei toda a minha alma dentro desse projeto”, afirmou. “Estou muito orgulhoso do trabalho que vem sendo desenvolvido e acho que vocês vão gostar bastante dessa leitura”.

Felipe também anunciou a criação do Clube do Livro Felipe Neto, descrito pela Companhia das Letras como “um projeto gratuito e independente, a ser lançado também neste ano”. Os perfis do clube do livro já estão disponíveis nas redes sociais.

“Eu estou muito empolgado. Eu estou muito feliz com esse novo momento da minha vida. Eu quero dar o melhor de mim para que a gente consiga levar mais literatura para dentro da casa de vocês e para que a gente possa ler juntos muitas obras, incluindo a que eu vou lançar”, arrematou o influenciador.

As negociações com a Companhia das Letras foram intermediadas pela agente literária Alessandra Ruiz, da Authoria. “Como enfrentar o ódio” também será publicado em Portugal pelo selo Objectiva, da Penguin Random House, maior conglomerado editorial do planeta, que detém 70% do Grupo Companhia das Letras.

