MÚSICA Felipe Ret lança novo álbum, ''Nume epílogo'' e aborda ''caminhada da Lapa para o país inteiro'' Disco chega às plataformas digitais com oito faixas que adiciona novas camadas a ''Nume'', lançado no ano passado

Filipe Ret lança, nesta quarta-feira (17), o álbum ''Nume epílogo'' nas plataformas digitais. Com seis faixas inéditas e duas regravações, o disco expande o universo que o rapper começou a explorar no ano passado, com ''Nume'', em uma proposta de tom filosófico. O projeto adiciona novas camadas e significados à narrativa que o artista vem construindo desde o início de sua trilogia de álbuns, formada ainda por ''Imaterial'' (2021) e ''Lume'' (2022).

'''Nume epílogo' é a última parte da mensagem do projeto. São letras e sons que complementam a ideia de 'Nume' — o sagrado e o profano em equilíbrio, a minha caminhada da Lapa para o país inteiro. É sobre a minha verdade: os meus conflitos e a minha clareza”, diz o rapper em comunicado divulgado divulgado à imprensa.

O álbum traz homenagens de Ret às suas origens, especialmente à região formada pelos bairros do Catete, Glória e Lapa (ou ''KGL'', como é mencionada em uma das músicas), considerada um dos berços do rap no Rio de Janeiro. O projeto também conta com parcerias de peso, com artistas como Orochi, Alee, Daniel Shadow e Maru2D.

''Além da conclusão conceitual, ele completa a vivência que iniciei no primeiro projeto. Nesta segunda parte, eu trouxe participações que realmente admiro e que fazem parte da minha história. Apresentei outras camadas que fazem parte do mesmo núcleo'', diz o cantor.

Conheça as faixas de ''Nume epílogo'':

"KGL’s" - Filipe Ret, BK, Sain, Dallass

"Selvagem" - Filipe Ret, Prod. MTS

"Grama verde" - Filipe Ret, Prod. MTS

"Me deixe leve" - Filipe Ret, Alee, Dallas

"Canto Alto" - Filipe Ret, Daniel Shadow, Mãolee

"Acima de mim só Deus" (Remix) - Filipe Ret, Maru2D, Mãolee

"Emoções" (Versão suja) - Filipe Ret, Orochi, Marquinho no Beat, Dallass

"Absolvido por Deus" - Filipe Ret, Prod. MTS, Johnny Monteiro

